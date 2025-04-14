الامارات | قريباً «شات جي.بي.تي» تحتفظ بمحادثاتك معها.. لتذكّرك بها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن إيه.آي» إطلاق خاصية ذاكرة جديدة في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي (شات.جي.بي.تي) تسمح للمنصة بإعداد الإجابات عن أسئلة المستخدم الجديدة، استناداً إلى تاريخ المحادثات السابقة بينهما، وقالت الشركة إن هذه الخاصية التي تظهر في إعدادات «شات جي.بي.تي» باسم: «ارجع إلى الذكريات المحفوظة»، تستهدف جعل المحادثات مع «شات جي.بي.تي» أكثر ملاءمة للمستخدم، وأضافت الشركة أن التحديث سيضيف سياقاً حوارياً إلى خصائص إنتاج النصوص، وتوليد الصور في «شات جي.بي.تي».

وتعتزم الشركة إطلاق خاصية الذاكرة الجديدة لمستخدمي الإصدار المدفوع الأجر «شات جي.بي.تي برو»، و«شات جي.بي.تي بلس»، باستثناء المستخدمين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، لأن هذه المناطق تحتاج إلى مراجعات خارجية إضافية، لكي تتوافق مع التشريعات والقواعد المحلية في تلك الدول، لكن الشركة ملتزمة بإتاحة هذه الخاصية في تلك الدول مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم «أوبن إيه.آي»، إن الشركة لم تحدد حتى الآن موعد توفير هذه الخاصية لمستخدمي الإصدار المجاني من «شات جي.بي.تي»، مضيفاً: «نركز على توفير الخاصية لمشتركي الإصدارات المدفوعة الآن».

وتهدف ميزة الذاكرة الجديدة إلى جعل «شات جي.بي.تي» أكثر سلاسة وشخصية، وعدم تكرار المعلومات التي سبق تقديمها للمستخدم في محادثات سابقة.

وفي فبراير الماضي، طرحت «غوغل» خاصية ذاكرة مماثلة في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «جيمني».