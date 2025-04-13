الامارات | الضنحانــي يطلق روايته الأولى: «ابن سارة».. رحلة تأمل وواقــع حقيقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شــهد مهرجــان الفجيــرة الدولــي للمونودرامــا فــي نســخته الحادية عشــرة، حفل توقيع روايــة «ابــن ســارة» للأديب والشــاعر محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديوان الأميري في الفجيرة.

وجــرى الحفــل بحضــور نخبة من الأدباء والمثقفيــن ومحبــي الأدب، الذيــن شــاركوا الضنحانــي فرحتــه بإطلاق روايته الأولى.

وأكد الضنحاني أن تجربته الروائية الأولى في مجال الروايــة، جــاءت بعــد تأمل طويل، واســتناداً إلى واقــع حياتي حقيقي، مشــيراً إلــى أن الروايــة تحمــل بيــن طياتهــا انعكاســات الحيــاة العربيــة بتفاصيلها الغنية والمليئة بالتجارب، وأنها ليســت مجرد نص أدبي، بل مشــروع متعدد الأبعاد، فقد تمت ترجمة الرواية إلى الإنجليزية، ويجري العمل حالياً على ترجمتها إلى الفرنســية، ما يعكس طموحاً لتوســيع نطاقها الثقافي والوصول إلى جمهور عالمي.

وعــن إطلاق الرواية ضمن فعاليات مهرجــان الفجيرة الدولــي للمونودراما، بيــن الضنحانــي أن المهرجان حدث ثقافي يدمج بيــن الفنــون المســرحية الاجتماعية، والأدبية، ويهــدف إلى تعزيز حضور الكتاب والرواية كجزء لا يتجزأ من الثقافة، مؤكداً أهمية الأرشفة والتوثيق للحفاظ على هذه الجهود الثقافية للأجيال المقبلة.

محمد سعيد الضنحاني:

. الروايــة تحمــل بيــن طياتهــا انعكاســات الحيــاة العربيــة بتفاصيلها الغنية والمليئة بالتجارب.