الامارات | موسيقى يونشان ليم تبهر جمهور «مهرجان أبوظبي »

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أمسية موسيقية أبهرت جمهوراً متنوعاً من أنحاء العالم، قدّم عازف البيانو العالمي يونشان ليم، أول من أمس، عملاً موسيقياً جديداً من تأليف الموسيقي الكوري الجنوبي هانوريغ لي، تلاه أداء فريد لمجموعة مختارة من «غولدبرغ» ليوهان سيباستيان باخ، وذلك أمام جمهور مكتمل العدد داخل «المسرح الأحمر» في جامعة نيويورك أبوظبي.

وجاء العرض الأول من نوعه في العالم العربي ليونشان ليم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته الـ22 برعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

ويعكس العمل الموسيقي الجديد ليونشان ليم «مزيج دائري ومخملي»، التفاعل الحيوي بين القوى والمؤثرات المختلفة، وأضفى العازف الموهوب حياة استثنائية على المقطوعة من خلال حسّه الموسيقي العميق، حيث تدرّج العمل عبر قسمين رئيسين «إليجي» و«روديبويم» ليعكس كل منهما ازدواجية المشاعر والتقلبات المزاجية التي تشكل جوهر هذا التأليف.

وفي إطار برنامج مهرجان أبوظبي لهذا العام، قدّم عازف البيانو يونشان ليم أداءً مؤثراً لعمل «مقتطفات غولدبرغ» ليوهان سيباستيان باخ، استعرض من خلاله مستوى فنياً رفيعاً جمع بين الدقة والتعبير الموسيقي المميز. ويُعد ليم من أبرز المواهب الشابة في المشهد الموسيقي العالمي، بعد أن سجّل اسمه كأصغر فائز في تاريخ مسابقة فان كليبرن الدولية للبيانو، حين نال الجائزة في سن الـ18.

وبمناسبة مشاركته في مهرجان أبوظبي 2025، سلّط يونشان ليم الضوء على علاقته العميقة بالموسيقى، قائلاً: «اخترت أن أكرّس حياتي بالكامل للموسيقى، وتخليت عن كل ما سواها.. رغبتُ في أن تزداد موسيقاي عمقاً، وإذا وصل هذا الإحساس إلى الجمهور، فأكون قد بلغت غايتي».

ويبرز الحفل التزام مهرجان أبوظبي الراسخ بتقديم عروض فنية رفيعة المستوى في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة ثقافية عالمية وإيصال رسالة الإمارات الحضارية من خلال تعزيز الحضور الإماراتي والعربي عالمياً. ويواصل المهرجان برنامجه الفني المتنوّع، حيث يستضيف غداً عازفة الإيقاع اليابانية المتميزة كونيكو كاتو، وبعد غدٍ ثنائي البيانو الشهير كاتيا ومارييل لابيك، إلى جانب نخبة من العروض الفنية العالمية التي تتواصل حتى 29 أبريل.