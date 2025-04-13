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الامارات | «الوضيحي».. تحت شمس دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «الوضيحي».. تحت شمس دبي 1/2
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شكرا لقرائتكم خبر عن «الوضيحي».. تحت شمس دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأنها دبي، التي تضمّ بين جنباتها كل مدهش وحيوي ونادر، ولأنها المكان الآمن للإنسان والحيوان، تسرح حيوانات المها العربي في أرضها آمنة لا يهدّدها جوع ولا برد ولا طلقات الصيادين.

وفي محمية المرموم بدبي يتمتع المها العربي (الوضيحي باللهجة الإماراتية) بكل أسباب الحياة فلا يُنغّص عليه في براريه شيء.

وسُمّي «الوضيحي» بهذا الاسم لوضوحه وسط الرمال لبياض شعر جسمه الذي يحميه من حرارة الشمس، ويجعله متكيفاً تماماً في بيئته الصحراوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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