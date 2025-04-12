مكياج صيفي بألوان ناعمة لإطلالة أنثوية تحاكي دفء الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 10:19 صباحاً - مكياج صيف 2025 لم يعد يرتكز على الإطلالات الجريئة والصاخبة، بل يأخذ منحًى أكثر نعومة ورقّة، كأنّه امتداد طبيعي لمزاج الموسم. تتربّع الألوان الهادئة على صيحات المكياج هذا العام، وتظهر بكل تفاصيل الإطلالة من العيون إلى الشفاه، مروراً بالبشرة المتوهّجة والوجنتين المورّدتين.

في هذا الموسم، تتناغم تقنيات المكياج مع ألوان الطبيعة، لتعكس إشراقة النهار ورقّة النسيم. فإذا كنتِ من عاشقات الإطلالات الهادئة التي تُبرز الجمال بأسلوب أنثوي عصري، فإن صيحة المكياج الناعم لهذا الصيف ستكون وجهتك المثالية.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك، موضة المكياج الصيفي بألوان ناعمة، وكيفية تطبيقه، لتبزري ملامحك بأسلوب طبيعي وخفيف، من دون المبالغة في التفاصيل.

مكياج البشرة بلمسة خفيفة وإشراقة طبيعية

من عرض زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

يتّجه مكياج صيف 2025 نحو الإشراقة الطبيعية، مع لمسات خفيفة تُبرز ملامح الوجه وتُحاكي النضارة الحقيقية للبشرة. إنه أسلوب المكياج الذي لا يُخفي، بل يكشف عن الجمال كما هو ببساطته، ودفئه، ونعومته الهادئة. إليك، طريقة تطبيق هذا المكياج:

الخطوة الأولى تبدأ بتحضير البشرة. فكل إشراقة طبيعية تبدأ من روتين عناية دقيق: تنظيف، وترطيب، وتطبيق واقي الشمس.

اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة وخالية من الزيوت، تندمج بسلاسة مع البشرة وتوحّد لونها من دون أن تثقلها. ويمكنك استبدال الفاونديشن بكريم ملوّن أو كريم"بي بي" BB بتركيبة مرطّبة ولمعان طبيعي.

ضعي القليل من الكونسيلر فقط في مناطق الظلال تحت العين أو حول الأنف، وادمجيه بلطف بأطراف الأصابع لتذويب المنتج داخل البشرة من دون أن يترك أثراً واضحاً. الأهم هو الحفاظ على التوازن، وعدم الإفراط في استخدامه.

اختاري البلاش بدرجات وردي باهت أو خوخي ناعم، وضعيه على تفاحتي الخد بطريقة خفيفة، مما يمنحك توهّجاً من الداخل، كما لو أنّك عدتِ من نزهة صباحية في الطبيعة.

لا تكتمل إشراقة البشرة من دون لمسة هايلايتر خفيفة بلون ذهبي ناعم أو بيج نيود. مرّريه على أعلى عظام الخدين، وجسر الأنف، وقوس الشفاه، لتحصلي على لمعان طبيعي يعكس ضوء الشمس ويمنحك إطلالة مضيئة.

مكياج العيون بألوان الباستيل المشرق

من عرض فيكتور أند رولف Viktor e Rolf في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

في موسم تفيض فيه الطبيعة بالألوان الناعمة والأزهار المتفتّحة، يتصدّر مكياج العيون بألوان الباستيل مشهد الجمال بكل رقيّه ونعومته. هذه الصيحة، تدعوكِ للتخفّف من الظلال الداكنة، واستبدالها بتدرّجات الباستيل التي تمنح العيون إشراقة هادئة وطلّة مفعمة بالأنوثة. هذه الظلال ليست فقط مثالية لإطلالات النهار تحت أشعة الشمس، بل أيضاً الخيار الأول لعاشقات الإطلالات الحالمة، حيث تتداخل درجات الوردي الباهت، والأزرق السماوي، والأخضر الفستقي، واللافندر البنفسجي لتخلق نظرة ناعمة، مشرقة، ومليئة بالحياة. إليك، طريقة التطبيق:

بعد تنظيف بشرتك وترطيبها، ابدئي بتطبيق برايمر خفيف على الجفن لتحصلي على ثبات طويل وألوان زاهية.

اختاري لون الباستيل المفضّل لديك، ووزّعيه على الجفن المتحرّك بحركات خفيفة وناعمة. ولإضافة عمق، يمكن دمج لون أغمق بدرجة واحدة عند زاوية العين الخارجية، مع الحرص على التدرّج السلس والتأثير الضبابي.

إذا رغبتِ بإطلالة أكثر انتعاشاً، مرّري لمسة من الظلال الميتاليكية الفاتحة في الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب. ولا تنسي الماسكرا، فهي ضرورية لإبراز الرموش وتوسيع النظرة من دون أن تسرق الأضواء من نعومة الألوان.

بالنسبة للأيلاينر، ابتعدي عن الخطوط القوية والجريئة، واستبدليها بخط ناعم بني أو رمادي، أو حتى بالأيلاينر الأبيض الذي يوسّع العين ويضفي لمسة عصرية ناعمة.

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أحمر الشفاه الناعم لصيف 2025 بلمسات خفيفة

من عرض ستيلا ماكارتني Stella Mccartney في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

تتجدّد إطلالة الشفاه هذا الموسم بأنوثة خفيفة ونغمات حالمة. ففي صيف 2025، تتصدّر ألوان أحمر الشفاه الناعمة قائمة صيحات المكياج، لتمنحك ابتسامة خجولة، ومشرقة، وعصرية في آنٍ واحد.

ابتعدي هذا الموسم عن الألوان القوية والتأثيرات الدراماتيكية، واحتضني الدرجات الهادئة التي تتماشى مع كل إطلالة. من الوردي الباهت، إلى الخوخي الدافئ، والبيج الوردي، وصولاً إلى درجات النود بلمسات ترابية رقيقة. هذه الألوان الناعمة ليست مجرّد صيحة عابرة، بل أسلوب حياة يعكس رقيّك وبساطتك.

للحصول على شفاه طبيعية ومتألقة، اختاري أحمر شفاه بتركيبة مرطّبة وخفيفة، أو اتجهي نحو ملمّعات الشفاه الشفافة الملوّنة التي تمنح لمعة خفيفة ولمسة شبابية منعشة.

يمكنك استخدام أحمر الشفاه على شكل "تينت" لمنح الشفاه لوناً ناعماً يدوم لساعات من دون أن يفقد خفّته أو رونقه.

لإطلالة صيفية مفعمة بالحيوية، جربي وضع لمسة من ملمّع شفاف في وسط الشفاه لخلق تأثير ممتلئ ومضيء، من دون الحاجة إلى مستحضرات ثقيلة أو معقّدة.

صيحة الحواجب الطبيعية والممشّطة للأعلى

من عرض رامي العلي Rami Al Ali في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025 -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

لا تزال الحواجب الطبيعية والممشّطة للأعلى تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز صيحات صيف 2025. فبعد سنوات من التحديد الحادّ والرسومات المثالية، تعود الحواجب إلى طبيعتها، كثيفة، وناعمة، وممشّطة نحو الأعلى بأسلوب غير متكلّف يعبّر عن جمالك كما هو، من دون مبالغة أو تعديل.

هذه الصيحة لا ترتبط فقط بالمظهر، بل بالفلسفة الجمالية الجديدة التي تركّز على إبراز الملامح الطبيعية بدلاً من إعادة رسمها. فالحواجب الممشّطة لأعلى تمنح العينين نظرة مفتوحة، والوجه إطلالة شبابية ونضرة، تتماشى بانسيابية مع مكياج البشرة الخفيف، والشفاه الوردية، وظلال العيون الهادئة. لتحقيق هذا اللوك، إليك الطريقة: