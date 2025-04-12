فاكهة خارقة تحميك من أمراض القلب.. تناولها في منتصف النهار

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كنت مستعدًا لبدء رحلة جديدة نحو صحة قلبك، فإن أول خطوة نحو هي تحسين نظامك الغذائي، إذ يعاني العديد من الأشخاص من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، ربما بسبب ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الضار، فضلًا عن النظام الغذائي السيئ وبعض الممارسات الصحية الخاطئة التي تصل بك في النهاية إلى مشكلات خطيرة.

فاكهة تحميك من أمراض القلب

ونصحت صحيفة «ميرور» بتناول البرتقال يوميًا، مؤكدة أنه من الحمضيات الذي لا يضيف فقط طعمًا لذيذًا أو نكهات مختلفة للحلويات والمخبوزات، بل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم الذي يجعله وجبة خفيفة مغذية وصحية.

وأشارت «ميرور» إلى أن البرتقال يعد من الأطعمة التي يُطلق عليها «الأطعمة الخارقة»، والتي تتمتع بقدرة مذهلة على تعزيز صحة القلب، موضحة أن العديد من الدراسات أكدت أن اتباع نظام غذائي متوازن يساهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها، لذا عليك تناولها في منتصف النهار.

وزارة الصحة تدعم تناول البرتقال لصحة القلب

وكانت وزارة الصحة والسكان، حرصت على النصح بتناول الفواكه ذات اللون الأحمر والبرتقالي، وعلى رأسها البرتقال والفراولة، وغيرها، مؤكدة أنها تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تعمل بالفعل على تقوية جهاز المناعة، عند تناولها يوميًا ما يوفر لجسمك الآثار الوقائية لهذه العناصر الغذائية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تناول هذه الفاكهة مهمة فى تقليل نسب الإصابة بالسرطان وتساعد في تحسين صحة القلب.