الامارات | «Find Your Story» حملة تسويقية تدعو العالم إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسّسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق حملة تسويقية عالمية جديدة تحت عنوان Find Your Story، بمشاركة الممثلة ورائدة الأعمال وسفيرة اليونيسف العالمية ميلي بوبي براون، إلى جانب زوجها الممثل وعارض الأزياء والمنتج جيك بونجيوفي، حيث يستعرض الفيلم الترويجي بطريقة مشوقة المغامرات التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في الإمارة حتى عند زيارتها كمحطة توقّف لفترة قصيرة أثناء رحلاتهم.

تجارب متنوعة

قام بكتابة الفيلم الترويجي والمشاركة في إخراجه الأرجنتيني أرماندو بو، وهو حائز جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي عام 2015 عن فيلم الرجل الطائر Birdman أو (الفضيلة غير المتوقعة للجهل) The Unexpected Virtue of Ignorance. وتسلط الحملة الجديدة الضوء على التجارب المتنوعة والممتعة التي تقدمها دبي للمسافرين الذين يزورنها كمحطة توقف قصيرة، بدءاً من مناظرها الصحراوية الخلابة ومعالمها الهندسية المتطورة، ووصولاً إلى تجارب التسوق الفريدة، والتراث الثقافي الغني، وشارك في إخراج الفيلم كذلك الأرجنتيني فيليب جوميز أباريسيو.

وتلعب براون حالياً دور البطولة في فيلم «ذا إليكتريك ستيت»، كما تشتهر بدور إيليفن في مسلسل «سترينجر ثينجز» المميز الذي يعرض على منصة نتفليكس، وتنضم إلى زوجها جيك بونجيوفي للمرة الأولى على الشاشة في فيلم دبي الجديد، حيث يقدمان عرضاً واقعياً حافلاً بالمتعة والفكاهة. ومن المقرر إطلاق الحملة مبدئياً في 21 سوقاً دولية عبر وسائل متعددة، بما في ذلك الإعلانات الرقمية وكذلك الخارجية، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث.

جاذبية المدينة

وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال المدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «تعتمد استراتيجيتنا لتنويع الأسواق على إطلاق حملات تسويقية إبداعية نقوم من خلالها بتسليط الضوء على العروض والمقومات التي تتمتع بها دبي، كما نواصل استثمار شراكاتنا مع النجوم العالميين لتعزيز جاذبية المدينة أمام الجمهور من شتى أنحاء العالم. ويأتي اختيار ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي للمشاركة في الحملة التسويقية الجديدة لدبي Find Your Story لما يتمتعان به من شعبية كبيرة لدى شرائح واسعة من الجمهور، إلى جانب استعراض التجارب السياحية الفريدة والشاملة في الإمارة، وهو ما يعزز حب الاستكشاف لدى الزوار وإلهام المسافرين وتشجيعهم على اختيار دبي لتكون وجهتهم لزيارتها والإقامة بها بدلاً من كونها محطة توقّف مؤقتة فقط».

في مطار دبي

وتم تصوير الفيلم الترويجي القصير في مواقع متنوعة في دبي، وتبدأ قصته في مطار دبي الدولي، حيث تكتشف براون وبونجيوفي سيناريو فيلم سحري مشوق قبل ساعات من رحلتهما التالية، يرشدهما لخوض رحلة استثنائية جديدة في الإمارة، حيث يأخذ «سيناريو دبي» البطلين في مغامرات ومفاجآت متنوعة، ليستكشفا منطقة السيف، وكذلك فن العمارة المعاصرة لمتحف المستقبل وبرج خليفة، والكثبان الرملية الخلابة في صحراء القدرة. وتتزايد وتيرة التشويق مع دخول البطلين في مغامرات جديدة وغامضة تحبس الأنفاس، لتترك المشاهدين في حالة ترقب وفضول لمعرفة الأحداث التالية في القصة، وينتهي الفيلم بمشهد مشوق يثير فضول المشاهدين لاستكشاف مزيد من المغامرات، ويدعوهم لزيارة دبي ومتابعة القصة بأنفسهم.

من جهتها، أعربت براون، خلال استراحة ضمن عمليات التصوير، عن مدى سعادتها بالمشاركة في الحملة التسويقية الجديدة، كما أشادت بالتنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة، حيث قالت: «دبي مدينة عالمية استثنائية، وهي مختلفة عن كل الأماكن التي زرتها من قبل، فهي تجمع الكثير من العناصر والمزايا في مكان واحد». وأضافت قائلة بعد زيارة برج خليفة، أطول برج في العالم: «ستبقى هذه الزيارة محفورة في ذاكرتي للأبد، يبدو المشهد خيالياً، وأنا سعيدة جداً بمشاهدة برج خليفة والعمل في هذا المكان الرائع».

من ناحيته، أشاد بونجيوفي بجمال المناظر الصحراوية، وقال: «تحتل دبي مكانة خاصة في قلوبنا، إذ أعتبر صحراءها من أجمل الأماكن التي رأيتها في حياتي. وكانت زيارتنا إلى دبي مميزة للغاية، وقضينا خلالها لحظات لا تُنسى أبداً».

تجربة رائعة

بدوره، قال أرماندو بو، كاتب السيناريو والمخرج السينمائي الحائز جوائز: «يروي هذا الفيلم القصير قصة مشوقة، ويعرض جمال دبي للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم. وتوفر مواقع التصوير في الفيلم طريقة مثالية لمعرفة الوجهات المميزة في المدينة».

وفي السياق ذاته، قال دييجو جويجارو، مدير التصوير: «كان التصوير في دبي تجربة رائعة نظراً للمعالم المميزة والمناظر الخلابة التي رأيتها للمرة الأولى في حياتي. لطالما أردت خوض هذه التجربة، وقد أدهشني مدى تنوع الأجواء التي توفرها دبي».

وتهدف الحملة التسويقية الجديدة لدبي إلى إلهام المسافرين ليتبعوا براون وبونجيوفي في اختيار قصص فريدة خاصة بهم وكذلك صنع ذكريات جميلة خلال زيارتهم لدبي. وتعتبر الإمارة الوجهة المثالية للزيارات القصيرة، سواء كانت لليلة واحدة أو بضعة أيام، نظراً لموقعها الجغرافي المميز كونها تربط وجهات عالمية عدة، إلى جانب المواقع المميزة التي يمكن مشاهدتها، وكذلك الأنشطة المتنوعة التي توفرها.

شرائح جديدة من الجمهور

يندرج الفيلم الترويجي الجديد «Find Your Story»، الذي يضم نجوماً عالميين، ضمن الجهود التي تقوم بها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للترويج للإمارة أمام شرائح جديدة من الجمهور العالمي من خلال الحملات التسويقية، فعلى سبيل المثال، شملت الحملات المخصصة لأسواق محددة في عام 2024، حملة Dubai: A Whole New You، من بطولة نجم بوليوود الشهير سيف علي خان وابنته سارة، وكذلك حملة ?Dubai: Who›s Ready من بطولة الممثلين الكوريين بارك شين هيه وبارك هيونج سيك، بطلي مسلسل دكتور سلمب من إنتاج نتفليكس. كما شارك نجوم عالميون آخرون في الحملات التسويقية التي تم إطلاقها سابقاً مثل زاك إفرون وجيسيكا ألبا، فضلاً عن شاروخان في حملة «دبي تقدم» Dubai Presents، وغوينيث بالترو، وزوي سالدانا، وكيت هدسون في حملة A Story Takes Flight.

