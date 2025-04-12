الامارات | لطيفة بنت محمد تزور أمسيات «ليالي الفن» في «دبي المالي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الـ19 من أمسيات «ليالي الفن» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، وتهدف إلى دعم الفنانين المحليين والعالميين الناشئين، من خلال تزويدهم بمنصة قيّمة لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.

وأشارت سموّها إلى أهمية هذه التظاهرة الفنية التي تُقام مرتين سنوياً، ودورها في ترسيخ مكانة دبي حاضنة للإبداع، لافتةً سموّها إلى أن فعالية «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي التي تندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» تُقدّم مجموعةً من التجارب الثقافية والفنية الغنية التي تسهم في إثراء الحراك الإبداعي في الإمارة.

وقالت سموّها: «عزّزت دبي مكانتها العالمية كملتقى للفن والفنانين من خلال فعالياتها التي تعكس الرؤى الإبداعية المتنوعة، وقد نجحت أمسيات (ليالي الفن) في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مفهوم الابتكار الفني والحوار البنّاء عبر مد جسور التواصل بين الفنانين من الروّاد والناشئة، ما يؤسس لأجيال جديدة قادرة على توصيل رسالة الإبداع الإنساني».

وأكّدت سموّها أن أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي تسهم في إيجاد بيئة فنية مستدامة داعمة للكفاءات المتميزة وأصحاب المواهب المحلية، ما يتيح الفرصة للارتقاء بمجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

تجربة غنية بالفن والحداثة

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 198 فناناً من مختلف الجنسيات يعرضون نحو 344 عملاً فنياً، إلى جانب مجموعة من الأعمال والعروض الفنية الحية، والجلسات النقاشية الملهمة، والتي حوّلت «جيت فيلج» في مركز دبي المالي العالمي إلى وجهة حيوية نابضة بالإبداع جعلت الزوار يعيشون تجربة غنية بالمفاجآت في بيئة معمارية فريدة تمزج بين الحداثة والفن، ما يجعل الحدث فرصة لاستكشاف أفق جديد من التعبير الفني.

وفي السياق ذاته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم: «بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وشركائنا، يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانة الإمارة وجهة للإبداع ومركزاً مزدهراً للتميز الفني. حيث تُعد أمسيات (ليالي الفن) في مركز دبي المالي العالمي فعالية استثنائية تحتفي بتجارب فنية وثقافية، وتُبرز قوة الفن في واحدة من أبرز الوجهات الحضرية في دبي. وتماشياً مع استراتيجية (الفن في الأماكن العامة) الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في دبي، تمثل أمسيات (ليالي الفن) في مركز دبي المالي العالمي في نسختها الـ19، منصّة لرعاية الجيل القادم من الفنانين والمبتكرين».

مواهب وملهمون

وشهد الحدث في ليلته الافتتاحية، أول من أمس، جلسات نقاشية ركّزت على الاحتفاء بالمواهب النسائية في مجالي الفن والثقافة، بالتعاون مع معرض «نساء على جادة الفن»، كما استضافت الجلسات مجموعة من المتحدثين الملهمين، من بينهم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات الدكتورة دينا عساف، ومؤسِسة «سيما كوليكتف» كاميليا محبي، والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفانت باريد إنترناشونال بي. في.» رينيه دي ويت، وأول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في مجال الطيران الدكتورة سعاد الشامسي، وغيرهم، وذلك لتسليط الضوء على موضوعات حيوية مثل الثقافة المالية في عالم الفن، وتوظيف الفن لأغراض اجتماعية، ودعم التغيير من خلال الإبداع.

جلسات دار «كريستيز»

واستضافت الفعالية أمس، جلسات نقاشية نظمتها دار «كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتناولت أعمال ومصادر إلهام الفنان الهولندي بيت موندريان، إلى جانب دور الفن العام والمجتمع، وذلك بمشاركة المتحدثين آرن إيفيروين من دار «كريستيز»، وفاطمة الخياط، ود. أحمد الملا من «أركات»، وأمال أناهي.

كما توفر «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي لمحبي الخزف والرسم والفن القائم على الذكاء الاصطناعي تجربةً غنية ومتنوّعة تلبي كل الأذواق، إضافةً إلى مجموعةٍ من العروض الفنية العامة، والعروض الحية التي تسلط الضوء على مواهب وإبداعات الفنانين من داخل الدولة وخارجها.

«مسار المنحوتات»

ويُعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لأكبر مجموعة فنية عامة في الدولة، بما في ذلك فعالية «مسار المنحوتات»، ما يرسّخ مكانته وجهة ثقافية رائدة على مستوى المنطقة، كما يفتخر المركز بشراكته الاستراتيجية مع «آرت دبي»، الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة، والذي سيُقام من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

يُذكر أن النسخة الـ19 من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي تُقام مجاناً على مدار أربعة أيام من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً في «جيت فيلج» بمركز دبي المالي العالمي، وتنظم بالشراكة مع معرض «نساء على جادة الفن»، ودار «كريستيز»، إضافة إلى الشريك الاستراتيجي «ستاندرد تشارترد»، وشريك الضيافة «شانغهاي مي».

لطيفة بنت محمد:

• عزّزت دبي مكانتها العالمية كملتقى للفن والفنانين من خلال فعالياتها التي تعكس الرؤى الإبداعية المتنوعة.

• «ليالي الفن» تسهم في إيجاد بيئة فنية مستدامة داعمة للكفاءات المتميزة وأصحاب المواهب المحلية.