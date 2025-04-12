كل ما تريد معرفته عن الحليب الذهبي.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحليب الذهبي هو مشروب دافئ وصحي يُعرف أيضًا باسم "اللبن الذهبي" أو "Golden Milk"، إذ يتم تحضيره من الحليب والكركم كمكونات رئيسية، بالإضافة إلى بعض التوابل الطبيعية أو العسل الأبيض.

وكانت وزارة الصحة والسكان، نصحت من قبل على صفحتها الرسمية، إن أهم الفيتامينات التي تقوّي المناعة فيتامين «أ» و«ج»، ويمكن تقديمهما في مشروبات صحية وسريعة مثل عصير الحليب الذهبي الذي له العديد من الفوائد.

ما هو الحليب الذهبي؟

والحليب الذهبي هو مشروب دافئ وشائع في بعض الثقافات، يُعرف بتركيبته التي تجمع بين الحليب والكركم، بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل الزنجبيل والعسل، ويعتبر مشروبًا طبيعيًا مهدئًا ومفيدًا للصحة.

مكونات عصير اللبن الذهبي:

الحليب:

يُستخدم عادة الحليب العادي أو الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

الكركم:

المكون الرئيسي الذي يعطي العصير لونه الذهبي، وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات.

العسل:

يضيف مذاق حلو ويُحسن من فوائد العصير.

فوائد عصير الحليب الذهبي:

وذكرت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» فوائد عصير الحليب الذهبي، التي جاءت على النحو التالي:

مضاد للالتهابات:

الكركم يحتوي على الكركومين، وهو مركب قوي يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

مضاد للأكسدة:

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم.

تحسين الهضم:

يساعد المشروب في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغثيان.

تعزيز المناعة:

المكونات الطبيعية مثل الكركم والعسل تدعم الجهاز المناعي.

مفيد للعضلات والمفاصل:

يُعتقد أن هذا العصير يساعد في تقليل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل أو التشنجات العضلية.

طريقة التحضير:

في قدر صغير، سخن الحليب على نار منخفضة.

أضف ملعقة صغيرة من الكركم.

امزج المكونات جيدًا واتركها لتغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين.أضف العسل أو أي محلي طبيعي حسب الرغبة.

اسكب العصير في كوب واتركه يبرد قليلاً قبل الشرب.

متى يُنصح بتناول الحليب الذهبي؟

ونصحت «شعير» بتناول عصير الحليب الذهبي في المساء قبل النوم لتهدئة الجسم والعقل، خاصة بفضل خصائصه المريحة والقدرة على تحسين النوم بفضل الكركم.