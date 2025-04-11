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الامارات | عملية تجميل تنهي حياة أيقونة القفطان المغربي فنة أقلاش

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  • الامارات | عملية تجميل تنهي حياة أيقونة القفطان المغربي فنة أقلاش 1/2
  • الامارات | عملية تجميل تنهي حياة أيقونة القفطان المغربي فنة أقلاش 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أبريل 2025

توفيت مصممة الأزياء  المغربية الشهيرة فنة أقلاش أثناء خضوعها لعملية شفط دهون وشد عضلات البطن، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنجة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن عقب الإعلان عن وفاة فنة أقلاش، التي كانت تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحالة الصحية لفنة تدهورت بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث نُقلت إلى غرفة الإنعاش، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

 

وقد باشرت السلطات المغربية المختصة فتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة المفاجئة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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