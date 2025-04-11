الامارات | «أشرطة الكاسيت» القديمة.. تستكشف تاريخ المراسلات الصوتية في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لمشروع جديد، تحت عنوان «مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية»، بهدف استكشاف تاريخ المراسلات الصوتية في دولة الإمارات والحفاظ عليه.

ودعت المؤسسة الأفراد والعائلات والجاليات إلى تقديم أشرطة تسجيل كاسيت توثّق رسائل وتبادلات شخصية، وقصصاً يتشاركها أفراد العائلة والأصدقاء والأحبة عبر الحدود والأجيال، أو خلال الجلسات العفوية، كونها تمثل تحفاً ثقافية وسجلات تاريخية للهجرة والهوية وأساليب الاتصال المتغيرة.

ويهدف المشروع لبناء أرشيف صوتي لا يعكس السرديات الشخصية فحسب، بل يتناول التغييرات الثقافية والاجتماعية بمعناها الأوسع، انطلاقاً من تحوّل وسائل الاتصال عن بُعد، وصولاً إلى التغييرات التي طرأت على السلوكيات، وحجم السكان وتوزيعهم، والنشاط الاقتصادي.

وتسعى المؤسسة إلى تجميع أشرطة الكاسيت الشخصية، المسجلة بين عامَي 1970 و2000 في الإمارات، كما ترحب بجميع الإسهامات من المناطق المحيطة التي اعتادت استخدام الأشرطة في التواصل، خصوصاً تلك المسجلة باللغات العربية والهندية والأوردية، والمالايالامية والتاميلية، والسنهالية والبنغالية والنيبالية، والسواحلية والتاغالوغ، والفارسية والإنجليزية، على أن تحتوي على رسائل صوتية أو أغانٍ أو تسجيلات من العائلة والأصدقاء، بما في ذلك المراسلات بين أفراد العائلة الذين فرّقتهم المسافات، لاسيما الرسائل المتعلقة بالهجرة والعمل في الخليج، والأشرطة المختلطة أو الرسائل الصوتية، وتلك التي تحتوي على محادثات عفوية حول الحياة اليومية والاحتفالات والطقوس.

وستعمل المؤسسة على رقمنة الأشرطة وأرشفتها، مع إعداد نسخة مكتوبة لمحتوياتها، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم الثامن من مايو 2025.

وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي بالشارقة والإمارات والمنطقة، وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كل الهويات الثقافية والحضارية، بما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية، كما تركز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

. تجميع أشرطة «الكاسيت» الشخصية المسجلة بين عامَي 1970 و2000 في الإمارات، على أن تحتوي على رسائل صوتية أو أغانٍ أو تسجيلات من العائلة والأصدقاء.