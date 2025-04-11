الامارات | «حديقة الإمارات للحيوانات» تدعم إنقاذ وتأهيل حيوانات مهدّدة بالانقراض في كمبوديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت «حديقة الإمارات للحيوانات» في أبوظبي التزامها بحماية الحياة البرية على المستوى العالمي، من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع «تحالف الحياة البرية» Wildlife Alliance، وتدعم الشراكة، التي تأسست مطلع عام 2024، مركز «بنوم تاماو لإنقاذ الحياة البرية» (PTWRC) في كمبوديا، الذي يركز على جهود إنقاذ الحياة البرية المتضررة من الاتجار غير المشروع، وتدمير الموائل وإعادة تأهيلها وإطلاقها مجدداً.

ومنذ بداية عام 2024 أدت الجهود الحثيثة، التي يبذلها «تحالف الحياة البرية» في مركز «بنوم تاماو لإنقاذ الحياة البرية»، إلى إنقاذ أكثر من 550 نوعاً من الحيوانات، بما في ذلك اثنان من صغار الفيلة ينفردان بقصص صمود مذهلة، إضافة إلى حيوانات آكل النمل الحرشفي، وغيرها من الأنواع المعرضة للخطر.