الامارات | الدلة حكاية من كرم الضيافة والمجلس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هذا تراثي الذي أعتز به، أحكي بعضه بكل فخر لتعودوا إلى بلادكم بزوادة من الذكريات الجميلة التي لا تنسى، والتي يعود بها كل من يزور دبي المضيافة الكريمة.

إنها دلة القهوة التي تروي الكثير، فهي رمز الضيافة في المجالس العامرة في بلادي، وهي صاحبة التفاصيل والرموز التي لا يعرفها إلا من خبر المجالس، وعشق التراث، ومن أنواعها: الكبيرة التي تسمى الخمرة، والثانية التي تسمى التلقيمة، والثالثة تسمى المزلة، وهي التي «يتقهوى» منها الضيوف.