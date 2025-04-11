الامارات | في رمضان والعيد.. دبي ملتقى للسعادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت حملتا «رمضان في دبي» و«العيد في دبي» - اللتان نظمتهما «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة - نجاحاً كبيراً، حيث مكّنتا سكان وزوار المدينة من قضاء أوقات ممتعة، وخوض تجارب متنوعة من خلال برنامج حافل أعدته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتضمن أكثر من 250 تجربة صممت خصيصاً على مدار 37 يوماً.

لجميع الأعمار

وتحوّلت دبي إلى ملتقى للسعادة والتواصل بين الجميع، حيث استفاد المتسوقون من عروض ترويجية لدى أكثر من 570 علامة تجارية، إلى جانب إطلاق منتجات حصرية قدمتها أكثر من 10 علامات تجارية عالمية، كما حصلوا على باقات خاصة من أكثر من 90 فندقاً ومطعماً ووجهةً سياحيةً، وفي الوقت ذاته، جرى تنظيم 65 فعالية، شملت عروضاً فنية مناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والفعاليات الفنية، وتجارب العناية بالصحة، ومنافسات اللياقة البدنية، والبطولات الرياضية، وغيرها. وأخيراً، جسّدت أكثر من 10 أسواق خارجية قيم الترابط والتكاتف، إلى جانب عروض ضوئية، وزينة رمضان والعيد، والفعاليات الثقافية والترفيهية المتجولة، وعروض الألعاب النارية.

الضيافة الأصيلة

في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «حملتَي (رمضان في دبي) و(العيد في دبي) أسهمتا في تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، حيث استمتع سكان وزوار المدينة بالأجواء الاحتفالية والثقافية المبهجة والتجارب المتنوعة في أكثر من 250 تجربة حصرية، بدءاً من الضيافة الإماراتية الأصيلة، وفنون الطهي الشهية، وصولاً إلى مناطق الجذب السياحي، وعروض التسوق الحصرية، والفعاليات الترفيهية والثقافية، إضافة إلى العروض التي لا مثيل لها من الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية الشهيرة التي تلبي مختلف الأذواق».

وتألقت المدينة بعروض مبهرة وفعاليات ترفيهية وثقافية طوال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إضافة إلى العروض الضوئية، وعروض الألعاب النارية التي أضاءت مواقع متعددة خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وبلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس، وخلال أول وثاني أيام عيد الفطر في كانتين الشاطئ من &e، وحتا، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز، وعززت العروض الضوئية والصوتية، مثل فعالية أطياف رمضانية في السيف، الأجواء الاحتفالية، فيما جسدت العروض الثقافية والترفيهية، مثل «بوطبيلة»، وعروض عازفي العود والقانون، التراث الغني لدبي، ومن ضمن فعاليات العيد، فرقة الحربية والعيالة التي شاركت في مختلف المراكز التجارية.

أنشطة موسمية

واستكشف الزوار أكثر من 10 أسواق خارجية نابضة بالحياة، وأنشطة موسمية في مختلف أنحاء المدينة، من الدورة الأولى لفعالية «رمضان آت ذا بارك» في حديقة زعبيل، إلى مهرجان شارع المأكولات في رمضان في منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة، وشملت أبرز الفعاليات الأخرى مهرجان ليالي رمضان في حتا، والدورة الثالثة من سوق رمضان في جميرا أبراج الإمارات، وسوق رايب في حديقة أكاديمية شرطة دبي، وحي رمضان في مدينة إكسبو دبي، وروائع رمضان في القرية العالمية، و«نوت أمجلس» في فندق 25hours، ومعرض أيكونز في فندق بلازو فيرساتشي دبي، ومع حلول عيد الفطر المبارك، شهدت المدينة عودة فعالية كانتين الشاطئ من &e في شاطئ نسناس، إضافة إلى مهرجان للثقافة والموسيقى والمأكولات في منتجع جيه إيه ذا ريزورت في ثاني أيام العيد.

ذكريات لا تُنسى

واستمتع الأصدقاء والعائلات بذكريات لا تُنسى مع عروض خاصة في أكثر من 90 فندقاً ومطعماً ووجهةً سياحية رائدة، ما أتاح لهم قضاء أوقات رائعة بصحبة أحبائهم مع التجارب المميزة في أشهر معالم دبي، والإقامة الفندقية في أرقى المنتجعات، وقدمت دبي تجارب إفطار وسحور حصرية طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجارب مأكولات استثنائية خلال عيد الفطر، واستفاد المتسوقون من التخفيضات الهائلة مع عروض التجزئة خلال شهر رمضان والعيد على أكثر من 570 علامة تجارية، إضافة إلى إطلاق مجموعات منتجات حصرية من 10 علامات تجارية عالمية، واستمتعت العائلات بالتجارب الترفيهية المميزة في أبرز مراكز التسوق، إلى جانب فرص الفوز بجوائز ضخمة، كما عادت التخفيضات الإلكترونية الكبرى هذا العام، مع يوم إضافي من التخفيضات التي وصلت إلى 90%، إضافة إلى إطلاق تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي، أتاح للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والحصول على فرصة الفوز بجائزة ضخمة قدرها 100 ألف درهم، وجوائز نقدية إضافية بلغت قيمتها نحو 50 ألف درهم.

دعم الشركاء

واستضافت دبي 65 فعالية، عززت الأجواء الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث شملت الاحتفالات التي انتشرت في مختلف أنحاء المدينة فعاليات تناسب جميع الأعمار، من الحفلات الموسيقية الشهيرة، والعروض المسرحية، والأنشطة الفنية، إلى فعاليات العناية بالصحة، ومنافسات اللياقة البدنية، والبطولات الرياضية، مثل تحدي الجري الليلي الذي أقيم في الحديقة القرآنية، وغيرها من الفعاليات الرياضية.

وقدمت المدينة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد احتفالات ترضي جميع الأذواق، مع مزيج من أنشطة الترفيه العائلي، والعروض الحية، والفعاليات الرياضية، والعروض الترويجية التي لا تقبل المنافسة.

. آلاف السكان والزوار احتفلوا بشهر رمضان وعيد الفطر ببرنامج حافل وأكثر من 250 تجربة متنوعة.

. عروض ترويجية كبرى قدمتها 570 علامة تجارية، ومنتجات حصرية من 10 علامات تجارية عالمية.

. باقات خاصة في أكثر من 90 فندقاً ومطعماً ووجهةً سياحيةً مُشارِكة عززت تجارب سكان وزوار المدينة.

. 65 فعالية شملت عروضاً ترفيهية لجميع الأعمار، وحفلات موسيقية، وعروضاً مسرحية، وتجارب فنية، إضافة إلى تجارب العناية بالصحة، ومنافسات اللياقة البدنية، والبطولات الرياضية.