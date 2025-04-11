الامارات | «لأنها تستحق الازدهار» تختتم فعالياتها في متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الصحة بدبي جلسة «لأنها تستحق الازدهار»، التي أُقيمت في متحف المستقبل، وشهدت حضوراً واسعاً من الجمهور الراغب في استكشاف سبل تحقيق التوازن النفسي والمهني، وجاءت الجلسة ضمن استراتيجية الرفاه النفسي التي أطلقتها الهيئة، بهدف توفير منصة تفاعلية تُمكّن النساء من تطوير مهاراتهن، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وإدارة حياتهن المالية والمهنية بكفاءة.

واستهلت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة هند العوضي، أكدت خلالها أهمية الصحة النفسية في حياة المرأة، ودورها في تحقيق الازدهار على المستويين الشخصي والمهني.

وتخللت الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، والورش التفاعلية التي قادتها نخبة من الخبراء.

وتأتي هذه الجلسة ضمن استراتيجية الرفاه النفسي التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، بهدف تعزيز الصحة النفسية في الإمارة، وتشجيع الحوار المفتوح حول قضايا الصحة النفسية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي خصصت ميزانية قدرها 105 ملايين درهم لتنفيذ 10 مبادرات نوعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار تعزيز الرفاه النفسي في المجتمع.