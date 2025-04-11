الامارات | السيارات لاتزال وسيلة النقل المُفضّلة للألمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النقاش حول مكافحة تغير المناخ، أو الأسعار المرتفعة، لا يضر بشعبية السيارات في ألمانيا حتى الآن، حيث كشف استطلاع للرأي أن السيارات لاتزال وسيلة النقل المُفضّلة لدى معظم الألمان، بل زادت شعبيتها أيضاً مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب الاستطلاع السنوي للتنقل، الصادر عن شركة التأمين المتبادل «إتش يوم كيه كوبورغ»، ذكر 75% من المشاركين، البالغ عددهم 4222 فرداً، أن السيارة هي وسيلة النقل المُفضّلة لديهم للسنوات المقبلة، وكان هذا أعلى بثلاث نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وأعلى بكثير مما كانت عليه خلال جائحة «كورونا»، عندما انخفضت الأرقام مؤقتاً إلى ما دون 70%.

وفي المدن التي تعاني في كثير من الأحيان اختناقات مرورية، زادت شعبية السيارات بشكل أكبر من المناطق الريفية التي تتميز بحركة مرور أقل، ورغم ارتفاع شعبية الحافلات والقطارات والدراجات الهوائية أيضاً، مقارنة بالاستطلاع الذي أجري قبل عام، فإن تلك الوسائل لاتزال بعيدة عن شعبية السيارات، حيث جاءت تقييماتها أدنى من 20% لكل منها.