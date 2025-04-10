الامارات | ما هي أسرار المكالمة الأخيرة من تحت العمارة المنهارة في أسيوط ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة أسيوط بصعيد مصر لحظات إنسانية مؤلمة، بعد أن انهار عقار مكوّن من أربعة طوابق على رؤوس ساكنيه، مخلفاً ضحايا ومصابين، وسط جهود مضنية من فرق الإنقاذ للبحث بين الأنقاض.

ومن بين الضحايا، فتاة تدعى "نهال"، خطفت القلوب عندما تمكنت من التواصل عبر مكالمة هاتفية أجرتها من تحت الركام، مستغيثة من العتمة والاختناق والخوف، إذ لم يُسمع صوتها في الشارع، لكن هاتفها كان وسيلة الأمل الوحيدة.

ونظراً لكون صوتها لم يخرج من تحت الأنقاض، استعانت الفتاة بهاتفها الذي كان في يدها آنذاك، واتصلت بأحد جيرانها مطالبة بسرعة إنقاذها، قائلة: "أنا بخير.. أريد أخرجوني من هنا".

وسارع الجار إلى إبلاغ قوات الحماية المدنية بموقعها خاصة أنها اتصلت مجدداً لطمأنة أقاربها بعبارات مقتضبة لكنها مؤثرة، تُخبرهم فيها بأنها ما زالت على قيد الحياة وتنتظر إنقاذها.

وتعاملت قوات الحماية المدنية المصرية مع البلاغ بأقصى سرعة، وبذلت جهوداً كبيرة لإنقاذها، مستخدمة الوسائل اليدوية في رفع الأنقاض لتفادي إصابتها بالمعدات الثقيلة، لكن كانت النهاية صادمة، فقد فارقت "نهال" الحياة قبل دقائق فقط من إخراجها.

وكان 8 مصريين لقوا حتفهم وأصيب آخرون، امس، في انهيار منزل في محافظة أسيوط، والتي تبعد 380 كم جنوب القاهرة.

يُذكر أن العقار المنهار كانت تسكنه ثلاث أسر، وأسفر حتى الآن عن وفاة 8 أشخاص ولا تزال وحدات الإنقاذ والإسعاف تواصل أعمال البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، وسط أنقاض الخرسانة والحديد المتشابكة.

وفي تطور لاحق، أعلنت محافظة أسيوط تشكيل لجان هندسية متخصصة للتحقيق في أسباب انهيار المبنى، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال يستدعي المحاسبة. كما أشارت إلى توفير سكن بديل للناجين من الحادث.