الامارات | فتاة اختبأت في غسالة الملابس ثم لم تستطع الخروج .. ورجال الإنقاذ يتدخلون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حاولت فتاة في شرق الصين "تهدئة نفسها" بعد جدالها مع والدتها حول واجباتها المدرسية، بالدخول إلى غسالة الملابس المنزلية، ولكن لتعلق داخلها مما استدعى تدخل الطوارئ.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنه في 30 مارس، تعرضت الفتاة التي لم يذكر اسمها وتبلغ من العمر 12 عامًا من كونشان بمقاطعة جيانغسو للتوبيخ من والدتها لعدم إكمال واجباتها المدرسية في الوقت المحدد.

فقررت الفتاة المحبطة اتخاذ خطوة غير عادية لتهدئة نفسها، فصعدت إلى غسالة الملابس ذات التحميل العلوي في المنزل ودخلتها، ولكنها ما إن دخلت، حتى أدركت أنها عالقة وغير قادرة على الحركة.

ولاحقا بعد فشل محاولة الأم تحريرها، اتصلت الأخيرة بخدمات الطوارئ طلبًا للمساعدة. عندما وصل رجال الإطفاء، كانت الفتاة تتألم بوضوح، وتصرخ.

ونظرًا لضيق المساحة المتاحة للعمل، كان سحبها للخارج يعرضها لخطر الإصابة، لذلك اختار فريق الإنقاذ تفكيك الغسالة.

وقام فريق الإطفاء بتغطيتها ببطانية لحمايتها، ثم استخدموا مفك براغي لإزالة الغلاف الخارجي للغسالة، ثم استخدموا قواطع هيدروليكية لفتح غلافها الخارجي بعناية. واستغرقت العملية 16 دقيقة، وفقا للصحيفة.