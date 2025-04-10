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الامارات | امرأة يائسة تبحث عن سترة تبرعت بها وفي جيبها 2.5 مليون دولار

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ترجمات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | امرأة يائسة تبحث عن سترة تبرعت بها وفي جيبها 2.5 مليون دولار 1/2
  • الامارات | امرأة يائسة تبحث عن سترة تبرعت بها وفي جيبها 2.5 مليون دولار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث امرأة من بنسلفانيا (الولايات المتحدة) بيأس عن سترة تبرعت بها لجمعية خيرية بعد أن أدركت أنها تركت تذكرة يانصيب بقيمة 2.5 مليون دولار في جيبها.

وقالت ميلدريد سيمونيرلوتو، البالغة من العمر 76 عامًا، إنها اشترت تذكرة لسحب "بنسلفانيا كاش 5" من متجر "شوب أند سيف" في موريسفيل في مايو 2024، وبعد أسبوعين فوجئت بمطابقة الأرقام الخمسة: 14-22-33-35-38.

وحين حاولت سيمونيرلوتو العثور على التذكرة، تذكرت أنها تركتها في جيب سترة تبرعت بها لقدامى محاربي فيتنام الأمريكيين.

وقالت المرأة لقناة WTAE-TV "لقد صُدمت؛ لا توجد كلمات تصف ما حدث، لا يوجد تعبير. كيف يمكنني استعادتها؟"

وحاولت العثور على السترة، لكنها سرعان ما علمت أن الجمعية الخيرية ترسل تبرعاتها إلى جميع أنحاء البلاد - وحتى إلى الخارج - ولم يكن لديها طريقة لتتبعها.

وأبلغ يانصيب بنسلفانيا المرأة أنه لا يمكن استلام الجائزة بدون التذكرة الورقية التي تنتهي صلاحيتها في 8 مايو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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