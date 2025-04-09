الامارات | للماء سحر خاص بين جبال حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للماء سحر خاص بين جبال حتا.. لذلك يقبل كثيرون على تجربة رحلات القوارب، والاستمتاع بهذه الجولات بين بحيرات تحرسها القمم العالية، ومشاهدة تلك البقعة الجميلة في إمارة دبي من زوايا مختلفة، وممارسة نشاطات ورياضات متنوعة ترضي الجميع، وتمنحهم الشعور بالسعادة، في أجواء مميزة وبيئة آمنة، إذ أصبحت هذه المنطقة محطة ثابتة على جدول الزوار من داخل الإمارات وخارجها، وتجتذب السياح من كل مكان لعيش لحظات وذكريات مختلفة في حتا.