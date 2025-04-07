مكياج وتسريحات شعر أنيقة من مدونات الموضة في كأس دبي العالمي لسباق الخيل 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - في حدث يجمع بين الفخامة والأناقة والرقي، سحرت مدونات الموضة العربيات الأنظار في كأس دبي العالمي لسباق الخيل 2025، بإطلالات جمالية راقية جمعت بين اللمسات العصرية والكلاسيكية. إذ اختار بعضهن مكياج العيون السموكي أو المكياج الناعم، مع لمسات لامعة للبشرة. في المقابل، فضّلت أخريات المكياج المونوكروم بلون موحّد مثل المشمشي والكوراي، ما أضفى دفئاً فاخراً على ملامحهن. أما الشفاه، فتراوحت بين النيود اللامع والوردي الخافت المخملي. ومن أبرز تسريحات الشعر التي لفتت الأنظار، تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي، وتسريحة الشعر الويفي المنسدلة الكلاسيكية. كما برزت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، التي تعكس قوةً وأناقةً في آنٍ معاً، وتناسب أجواء المناسبات الراقية.

ومن "الخليج 365" نرصد لكِ مجموعة من أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر مدونات الموضة في كأس دبي العالمي لسباق الخيل لعام 2025.

ريبيكا كساب بمكياج عيون بارز تسريحة الكعكة المنخفضة

https://www.instagram.com/p/DIFB0HVTyeC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIFB0HVTyeC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIFB0HVTyeC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



مدونة الموضة ريبيكا كساب لفتت الأنظار بأناقة إطلالتها الجمالية في كأس دبي العالمي لسباق الخيل، حيث اختارت مكياجاً ساحراً بنغمات اللون الوردي، فتم إبراز العين من خلال دمج ظلال العيون الوردية الخافتة مع ظل داخن فوق الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي، مع الرموش المستعارة الجريئة التي جعلت العين أوسع وأكبر، فيما جاء مكياج البشرة منحوتاً ومصقولاً بلمية وردية لامعة، أما أحمر الشفاه فجاء باللون النيود اللامع. في المقابل، اعتمدت تسريحة الكعكة المصقولة ونسقت معها قبعة جانبية مميزة.

يمكنك أيضاً مشاهدة إطلالات ملكية لمدونات الموضة والمشاهير في كأس دبي العالمي لسباق الخيل

ريم أبو سمرا بمكياج سموكي قوي وتسريحة الويفي المنسدلة

View this post on Instagram A post shared by Reem Khabbazeh ريم أبوسمرة (@reemabousamra)



من جهتها تألقت مدونة الموضة ريم أبو سمرا بإطلالة أنثوية جذابة خلال كأس دبي العالمي لسباق الخيل، فاختارت مكياج عيون سموكي ارتكز على دمج اللونين الأسود والبني، وأبرز العيون بأسلوب ساحر، إلى جانب الرموش المستعارة الجريئة والكحل البني داخل العين. في المقابل، اعتمدت تغطية متوسطة للبشرة مع البلاش الوردي الواضح على الخدود، مع أحمر الشفاه الوردي بلمسات ساتانية جذابة. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي الكلاسيكية المنسدلة بالفرق الجانبي، ونسقتها مع قبعة دائرية مميزة باللون الأزرق.

باولا الست بمكياج برونزي وتسريحة منسدلة بأسلوب مموج ومصقول

https://www.instagram.com/p/DIEyoDCzECp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIEyoDCzECp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIEyoDCzECp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أما مدونة الموضة باولا الست فتألقت على طريقة خلال كأس دبي العالمي لسباق الخيل، حيث اختارت مكياجاً برونزياً لامعاً ارتكز على تظليل الجفن العلوي بدرجات البرونزي الغامقة مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، ولإبراز العين تم تحديد خطها المائي بالكحل البني ووُضعت طبقات عدة من الماسكرا، فيما جاء أحمر الشفاه مخملياً باللون النيود، وتم تحديد الشفاه بالكونتور البني. ونسّقت مكياجها مع تسريحة الشعر المنسدلة بأسلوب مموج ومصقول مع الفرق الجانبي، وأكملت إطلالتها بتاج فخم وضخم باللون الرمادي.

هبة حيدري بمكياج مونوكروم مشمشي مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض

https://www.instagram.com/p/DIG7r5uyu2e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIG7r5uyu2e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIG7r5uyu2e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



الإعلامية هبة الحيدري خطفت الأنظار بإطلالتها في كأس دبي العالمي لسباق الخيل، حيث تألقت بمكياج مونوكروم باللون المشمشي المشرق والذي أبرز عينيها ومنح بشرتها ىتألقاً وتوهجاً، إلى جانب أحمر الشفاه باللون نفسه، والذي جعل الشفاه أكثر امتلاء وأكبر حجماً. كذلك، اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفض الويفي مع الغرة الجابية النازلة والمسحوبة إلى الخلف، وقد نسقت لإطلالتها قبعة دائرية مميزة.

لينا كازيز بمكياج مونوكروم كوراي مع تسريحة البيتش ويفي

https://www.instagram.com/p/DIGba0spux_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIGba0spux_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIGba0spux_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بدورها، تألقت مدونة الموضة والجمال لينا كازيز خلال كأس دبي العالمي لسباق الخيل، بإطلالة جمالية ساحرة اعتمدت فيها مكياج مونوكروم مشرقاً باللون الكوراي، الذي يعد من أكثر صيحات المكياج رواجاً، حيث تم تظليل الجفن العلوي بأسلوب بارز باللون الكواري، وتم إبراز الشفاه بأحمر الشفاه بدرجة الكوراي نفسها، إلى جانبي الرموش الطويلة والكثيفة وتغطية كاملة للبشرة بنغمات مشمسية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة البيتش الويفي العصرية بالفرق النصفي، وزينتها بقبعة مميزة مصنوعة من الساتان والشبك.

ما رأيك أيضاً بمتابعة مؤثرات الموضة يتنافسن بالقبعات في كأس دبي العالمي لسباق الخيل

إيناس العكاري بالكحل البارز وتسريحة الشعر المالس المنسدل