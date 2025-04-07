الامارات | ناصر القصبي يدافع عن مؤلفة مسلسل "شارع الأعشى": "مو لأنها زوجتي لكنها روائية مهمة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساند الفنان السعودي ناصر القصبي زوجته الكاتبة بدرية البشر في وجه الانتقادات التي نالتها بسبب مسلسلها "شارع الأعشى"، الذي عُرض في شهر رمضان.

وقال القصبي في تصريحات إعلامية: "هي كاتبة رأي عام وروائية مهمة مو لأنها زوجتي و شارع الأعشى عمل نقلة نوعية على المستوى المحلي".

وكانت البشر أكّدت رداً على الهجوم ضدها أن "المسلسل عمل مُجاز من وزارة الإعلام السعودية، ويُعرض على قناة سعودية، كما أشرف على محتواه أحد منسوبي وزارة الثقافة السعودية".

وأوضحت من خلال تغريدة لها عبر حسابها على منصة "إكس" أن المسلسل مستوحى من روايتها "غراميات شارع الأعشى"، التي نُشرت منذ عام 2013 وفق نظام النشر الرسمي، وبذلك قطعت الطريق أمام من يتهمها بسرقة الفكرة وتغييرها.

وأعربت الكاتبة الخليجية عن سعادتها بنجاح المسلسل والتفاعل الكبير الذي يحظى به، مشيرةً إلى أنها تتقبل اختلاف الآراء والانتقادات، سواء من رأى في العمل شيئاً يشبهه أو من رأى العكس، مؤكدةً احترامها لجميع الآراء.

وشددت على رفضها التام للشتم والإساءة الشخصية، معتبرةً أن المزايدة على سعوديتها والتحريض العلني على الكراهية أمر مرفوض تماماً. وأعلنت أنها وكلّت مكتب محاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عليها بأي لفظ مسيء أو تجريح شخصي.

وأكدت أن المكتب سيلاحق قانونياً كل من تورط بذلك، وطالبت بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حقها، سواء من خلال الحق العام أو الخاص.

يذكر أن "شارع الأعشى" من بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، عايشه كاي، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، عزيز بحيص، وآخرين.