الامارات | مصر: اكتشاف مكاتب إدارية ومخازن عسل ومخابز فرعونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت وزارة السياحة والآثار المصرية، في محيط معبد الرامسيوم بالبر الغربي في محافظة الأقصر جنوب مصر، على مجموعة من المقابر الفرعونية من عصر الانتقال الثالث، ومخازن تخزين زيت الزيتون والعسل والدهون، إضافة إلى ورش للنسيج والأعمال الحجرية، ومطابخ ومخابز عمرها آلاف السنين.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن أعمال الحفر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية - الفرنسية المشتركة داخل معبد الرامسيوم، أسفرت عن الكشف عن التخطيط المعماري لـ«بيت الحياة»، وهو عبارة عن مدرسة تعليمية ملحقة بالمعابد الكبرى، وعن مجموعة أثرية شملت بقايا ألعاب مدرسية ورسومات.

وأضاف البيان أنه عُثر على مجموعة أخرى من المباني في الجهة الشرقية للمعبد، يُرجح أنها كانت تستخدم كمكاتب إدارية، أما المباني والأقبية الموجودة في الجهة الشمالية، فكانت تُستخدم كمخازن لحفظ زيت الزيتون والعسل والدهون.