الامارات | استحواذ «برادا» على «فيرساتشي».. في المرحلة النهائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مصدر مطلع، أمس، أن من المقرر أن تتخذ مجموعة «برادا» الإيطالية للمنتجات الفاخرة قراراً الأسبوع الجاري، بشأن الاستحواذ على منافستها الأصغر «فيرساتشي»، إذ دخلت المفاوضات بهذا الشأن المرحلة النهائية، ومن شأن صفقة شراء «فيرساتشي»، المملوكة لشركة كابري هولدنغز التي تتخذ من نيويورك مقراً، أن توحّد اثنتين من أكبر العلامات في عالم الموضة الإيطالية، وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، أن من المحتمل إعلان الصفقة الخميس المقبل، وأن سعر «فيرساتشي»، التي تسجل خسائر، قد ينخفض إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وهو أقل بنحو الثلث، ما أشارت إليه تقارير أولية.

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أول من أمس، أن من المتوقع أن يصل الرئيس التنفيذي لـ«كابري هولدنغز»، جون أيدول، إلى ميلانو في غضون أيام لمناقشة الصفقة، ووفقاً لتقارير إعلامية حصلت «برادا» على حق الوصول الحصري إلى البيانات المالية لـ«فيرساتشي»، في أواخر فبراير الماضي، لأربعة أسابيع، وهي فترة تم تمديدها بعد ذلك، واشترت «كابري هولدنغز» «فيرساتشي» مقابل 1.8 مليار يورو في عام 2018، لكنها سجلت خسائر في الآونة الأخيرة.