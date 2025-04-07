الامارات | «وصفة الدش» تخفف متاعب الأنف التحسسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للحساسية والربو بأن «دش الأنف» يساعد على تخفيف متاعب التهاب الأنف التحسسي، المعروف أيضاً باسم «حمى القش».

وأوضحت الجمعية أن «دش الأنف» عبارة عن محلول ملحي يعمل على تسييل المخاط الموجود في الأنف، ويمكن تصريفه بسهولة أكبر، وبذلك يمكن التخلص من حبوب اللقاح العالقة في الشعيرات الدقيقة في الأنف، كما يساعد الدش أيضاً على تهدئة الغشاء المخاطي للأنف.

وعن مدة الاستخدام، شددت الجمعية على ضرورة استخدام «دش الأنف» لمدة أسبوع واحد على أقصى تقدير، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تلف الغشاء المخاطي للأنف.

وإذا كانت الجيوب الأنفية ملتهبة، فلا يجوز استعمال «دش الأنف»، لأن القيح يحول دون تصريف المحلول الملحي بشكل صحيح.

وشددت الجمعية على ضرورة تنظيف الجهاز بشكل سليم، وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة، وذلك للحيلولة دون تكاثر الجراثيم، وللسبب ذاته ينبغي تجفيف الجهاز جيداً، نظراً إلى أن الرطوبة المتبقية تشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا.

يشار إلى أن التهاب الأنف التحسسي يحدث بسبب فرط استجابة جهاز المناعة لمسببات الحساسية في الهواء كحبوب اللقاح، وتتمثل أعراض الالتهاب في سيلان الأنف أو انسداده والعطس والاحمرار والحكة، وزيادة إفراز الدموع وتورم حول العينين.

• محلول ملحي يعمل على تسييل المخاط ثم يمكن تصريفه بسهولة.