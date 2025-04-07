الامارات | «أمازون» تطلق وكيل تسوّق بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إمبراطورية التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون» دوت كوم خاصية ذكاء اصطناعي جديدة، تسمى «تسوق لي» للاستخدام التجريبي لمجموعة محدودة من المستخدمين.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه إذا لم تكن منصة «أمازون» تبيع السلعة التي يبحث عنها المستخدم، ستعرض خاصية «تسوق لي» للمستخدم المنصات والمواقع الأخرى التي تعرض السلعة المطلوبة، وبعد ذلك يمكن للمستخدم اختيارها وطلب شرائها دون الحاجة إلى الخروج من تطبيق «أمازون شوبنغ» والدخول إلى المنصة الأخرى الموجودة فيها السلعة.

وأصبحت «أمازون» أحدث شركة تكنولوجيا تكشف عن طرح وكيل تسوق بالذكاء الاصطناعي، لتنضم بذلك إلى شركات مثل «أوبن إيه.آي» و«غوغل بيربليكستي»، التي عرضت وكلاء ذكاء اصطناعي مماثلين يمكنهم زيارة مواقع التسوق، ومساعدة المستخدمين على إتمام عمليات الشراء.

ورغم أن «أمازون» هي المنصة المفضلة لدى معظم الناس لشراء أي شيء يرغبون فيه عبر الإنترنت، فإن خدمة «تسوق لي» قد تتيح لها استقطاب المزيد من أعمال التجارة الإلكترونية مقارنةً بما تحققه اليوم.

وأوضحت «أمازون» أن وكيل التسوق بالذكاء الاصطناعي سيزور مواقع الويب الخارجية، واختيار المنتج الذي طلبه المستخدم، وملء الاسم وعنوان الشحن وتفاصيل الدفع من أجل شرائه، دون أي تدخل من المستخدم سوى الموافقة على إتمام الصفقة.

وأكدت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية على توافر عوامل الأمان والخصوصية في الخاصية الجديدة «تسوق لي»، إذ تستخدم التشفير لإدراج معلومات الفوترة الخاصة بالمستخدم بـ«أمان» على مواقع الجهات الخارجية، بحيث لا تتمكن «أمازون» من رؤية ما تطلبه من خارج منصتها.