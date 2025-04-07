الامارات | البنطال الأبيض.. أناقة تتسم بطابع عملي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ البنطال الأبيض قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب أي امرأة عصرية، بفضل طابعه الأنيق الذي يعكس الفخامة والرقي، حسب خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال.

ويمتاز البنطال الأبيض بطابع عملي، إذ يتناغم مع كل الألوان بدءاً من درجات الباستيل الحالمة إلى النيون الصارخة.

ويبدو البنطال الأبيض في غاية الأناقة مع إطلالة «المونوكروم» ذات اللون الأحادي، التي تعتمد على تنسيق الأبيض مع درجاته الأخرى، لاسيما الكريمي واللؤلؤي.

وكي يبدو البنطال الأبيض في قمة أناقته، ينبغي اختيار الموديل المناسب لشكل القوام.

وأوضح خبراء المجلة أن المرأة ذات السيقان الطويلة يناسبها بنطال بأرجل واسعة، إذ يعمل هذا الموديل على معادلة نسب الجسم ويبرز الجمال.

وإذا رغبت ذات القامة الطويلة للغاية في أن تبدو أقصر قامة بعض الشيء، فيمكنها اختيار بنطال أبيض يصل طوله إلى الكاحل، إذ يجعل القامة تبدو أقصر.

أما قصيرة القامة التي ترغب في إطالة قامتها بصرياً، فيمكنها اختيار بنطال أبيض بقصة مستقيمة ووسط عالٍ، كما أن الموديلات ذات الأرجل الطويلة تعمل على إطالة السيقان بصرياً.

ولتأكيد هذا التأثير البصري، يمكن تنسيق البنطال مع حذاء ذي كعب عالٍ يكتسي باللون الأبيض أيضاً.

ومن لديها «كرش» صغير يمكنها إخفاؤها من خلال ارتداء بنطال أبيض بوسط عالٍ، مع مراعاة ألّا يكون البنطال ضيقاً عند منطقة البطن، وإلا فسيسلط الضوء على المنطقة التي تريد المرأة إخفاءها.

ويُعدّ جينز الأمهات مناسباً لـ«الكرش» الصغير، إذ يمتاز بوسط عالٍ فضفاض، ومَن ترغب في إخفاء الفخذين الممتلئين يمكنها اختيار بنطال جينز بقصة فضفاضة عند الفخذ، ويمكن تأكيد هذا التأثير من خلال تنسيق البنطال مع حذاء باللون نفسه، إذ يعمل ذلك على إطالة القدمين بصرياً.

. قطعة تتناغم مع كل الألوان، بدءاً من درجات الباستيل الحالمة إلى النيون الصارخة.