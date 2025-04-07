الامارات | زيت الزيتون.. صحة وجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد زيت الزيتون بمثابة ينبوع الصحة والجمال للأظافر، إذ يساعد على تقوية بنية الأظافر من ناحية، ويمنحها ملمساً ناعماً ينطق بالرقة والأنوثة من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة Jolie، المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت، أن زيت الزيتون يمتاز بمحتواه العالي من فيتامين E، الذي يساعد على نمو الأظافر وإصلاحها بشكل أسرع، فضلاً عن تأثيره المرطب، كما يعمل زيت الزيتون على تهدئة مرقد الظفر المتهيج.

وأضافت أن استخدام زيت الزيتون سهل للغاية، إذ كل ما يتعين على المرأة فعله هو تدليك الأظافر ومرقد الظفر ببضع قطرات من زيت الزيتون، وتركه على الأظافر لـ10 دقائق تقريباً، ثم إزالة البقايا باستخدام منديل ورقي، مع تكرار الاستخدام يومياً، وإذا كانت الأظافر مجهدة للغاية يمكن أيضاً ترك الزيت عليها طوال الليل.

ولمزيد من العناية، يمكن للمرأة تحضير زيت أظافر منزلي يعتمد على زيت الزيتون، وذلك على النحو التالي:

1- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

2- ملعقة كبيرة من زيت اللوز المعصور على البارد (يخترق طبقات الجلد العميقة حول الظفر).

3- خمس قطرات من زيت شجرة الشاي (منظف ومضاد للالتهابات).

4- ينبغي خلط جميع المكونات في وعاء صغير ذي غطاء لولبي، ثم رجها جيداً لخلط الزيوت معاً.

ولتحديد الجرعة بسهولة، يمكن نقل زيت الأظافر الذي تم تحضيره إلى زجاجة ذات ماصة صغيرة، مع مراعاة تخزين الزجاجة في مكان بارد وبعيداً عن الضوء، لأن الزيت تتغير خواصه عند تعرضه للضوء.

• يساعد على تقوية بنية الأظافر، ويمنحها ملمساً ناعماً.