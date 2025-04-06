الامارات | الشيف سحر: تجارب عالمية صنعت نجاحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتهد الشيف الإماراتية، سحر برهام العوضي، في إبراز لمساتها الإبداعية بمجال الطهي الاحترافي، وتحديداً في مجال صناعة الحلويات والمخبوزات التي تعكس شخصيتها «الملتزمة بإدارة الوقت والدقة»، مقدمةً تجربة استثنائية في مطعم «قِربوا» الذي افتتح أبوابه أخيراً في منطقة «ند الشبا 1» بدبي.

ويأتي اهتمام الشيف سحر بالمأكولات التقليدية منسجماً مع عملها مستشار فنون الطهي في «قِربوا»، الذي يتميز باستخدامه تقنية الطهي تحت الأرض، المستوحاة من طرق الطهي الإماراتية العريقة التي تُضفي على الأطباق نكهات عميقة ومدخنة، وتقدّم الشيف فيه باقة منوعة من الحلويات والمخبوزات الإماراتية التي تُعدّها بلمسات خاصة تثبت من خلالها استحقاقها بجدارة لقب أفضل شيف حلويات من قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قِبل «فيفتي بيست» العالمية، الذي فازت به عام 2022، ويُعد أكبر إنجاز بالنسبة لها في مسيرتها العملية.

وقالت الشيف سحر لـ«الإمارات اليوم» عن تجربتها في «قِربوا»: «أنا سعيدة جداً بهذه التجربة الاستثنائية التي تجسد الموروث الإماراتي التقليدي خير تمثيل، فهو مطعم محلي يعكس دفء الضيافة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، ما يظهر جلياً في تجربة الطعام الفريدة التي يقدّمها والمستوحاة من مطبخنا المحلي الأصيل، إضافة إلى تصميمه المستوحى من بيئتنا بمكونات مختلفة مثل أشجار الغاف ونسج السدو وجلد الجمل».

وأشارت إلى أن سر تعلقها بالمطبخ الإماراتي ومكوناته، يعود إلى تعبيره الحقيقي عن ثقافة وموروث المجتمع، مضيفة: «أستطيع أن أسهم في نشره بين المقيمين والسياح، إلى جانب المواطنين الذين يقبلون كذلك على الحلويات والمخبوزات التقليدية، ويفضلون تقديمها بشكل مختلف عن المألوف»، لافتة إلى أن تخصصها في مجال الطهي الاحترافي لا يقتصر على إعداد الحلويات الذي حققت فيه نجاحات، لكنه يشمل أطباقاً مختلفة ومتنوعة.

وبدأت الشيف سحر مشوار الطهي في العاشرة من عمرها، إذ كانت تمارسه كهواية في مطبخ المنزل، ومع مرور السنوات وتراكم الخبرات والتعلم من الأخطاء إضافة إلى التخصص العملي، استطاعت الولوج إلى المطابخ الاحترافية، وأبرزها مطبخ فندق «برج العرب» ذو السبعة نجوم، وتابعت: «تمثلت بدايتي في إعداد حلوى (البراونيز) وبيعها في مطعم (وايلد بيتا) الذي كان يملكه شقيقاي محمد وبيمان برهام العوضي، وكنت أقوم بتجهيزها بعد عودتي للمنزل من العمل، وبدأت شيئاً فشيئاً بتطوير مهاراتي في الطبخ وتعلم تقنياته، حتى نجحت مع مرور الوقت في افتتاح مطعم (كرك إينك) الذي يقدم بشكل أساسي مشروب الكرك الشعبي، إضافة إلى وجبات تقليدية يمكن أكلها أثناء احتساء المشروب»، ونوهت سحر - التي تخصصت في مجال الاتصالات وإدارة الأعمال - بالدور الكبير الذي لعبته تجربتها العملية في مجال التسويق في تنمية شغفها، إذ مهدت أمامها الطريق للدخول إلى مطاعم ومطابخ احترافية، مثل مطبخ فندق «برج العرب» من عام 2016 إلى 2021، ومطعم «لاسيري» الفرنسي (2014-2016)، كما كانت لها تجربة مميزة في «لادوريه كافيه» الشهير في فرنسا عام 2022 بصفتها «شيف الافتتاح»، وفي 2023 شاركت في أسبوع القاهرة للطعام مع أفضل امرأة شيف في آسيا في عام 2022، اليابانية ناتسوكو شوجي، ولا تنسى الشيف سحر التي شاركت في برنامج «شيف أون أباس» لدائرة الاقتصاد والسياحة في عام 2023، الدعم الكبير الذي حظيت به من مديرتها في العمل «كانت داعماً حقيقياً بالنسبة لي، وهي من شجعني على دخول مجال الطهي وأن أصبح شيفاً محترفاً».

وتحلم سحر بافتتاح مطعمها الخاص الذي يعبر عن شخصيتها وأسلوبها، ويترجم فلسفتها في الطبخ، مشددة على أن «الشغف الحقيقي هو تحقيق الأحلام وتطوير المهارات يوماً بعد يوم».