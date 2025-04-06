الامارات | 5 عوامل تهدد متانة الأسنان المزروعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مبادرة «برودينته» الألمانية أن التهاب محيط الغرسة السنية هو التهاب خطير يصيب المنطقة المحيطة بالغرسة السنية؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تساقطها.

وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الأسنان أن تراكم طبقة البلاك يمكن أن يؤدي إلى التهاب اللثة، ومن ثم التهاب دواعم السن، وهو مرض التهابي يتلف فيه الرباط اللثوي. وإذا حدث الالتهاب في منطقة زرع الأسنان (التهاب محيط الغرسة)، فيمكن أن تصبح الغرسة متخلخلة أو تتساقط.

ولتجنب الإصابة بهذا الالتهاب، شدد أطباء مبادرة «برودينته» على ضرورة العناية الجيدة بالأسنان المزروعة؛ إذ ينبغي تنظيفها بواسطة الفرشاة والمعجون بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً، مع مراعاة استخدام خيط تنظيف الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان.

وأكدت المبادرة أن زرع الأسنان يحل محل الأسنان المفقودة، ويمثل حلاً بديلاً لأطقم الأسنان القابلة للإزالة، مشيرة إلى أن بعض العوامل تمنع زرع الأسنان لأن الغرسة لن تستمر إلا إذا كان هناك ما يكفي من العظام السليمة، التي سيتم إدخالها فيها.

وتشمل عوامل الخطر والأمراض التي تجعل عملية النمو الداخلي أكثر صعوبة وتقلل من متانة الغرسة: التهاب دواعم الأسنان النشط، ومرض السكري غير المنضبط، وتغير كثافة العظام على سبيل المثال بسبب العلاج الإشعاعي على الرأس والرقبة، والعلاج الكيميائي النشط، والتدخين الشديد.

ينبغي التنظيف بواسطة الفرشاة والمعجون بمعدل

لا يقل عن مرتين يومياً.