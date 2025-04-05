الامارات | جمهور «القصباء» يصفق لـ «سندريلا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «مسرح القصباء» في الشارقة العرض المسرحي «سندريلا»، معلناً انطلاقة موسم العروض الأدائية العالمية لعام 2025، حيث تم إنتاج العرض المسرحي بالتعاون مع شركة «إتش تو بروداكشنز»، وأمتع العائلات بأداء مسرحي متميز وأزياء استثنائية وعملية إخراج وإنتاج فني متطور.

ووازن الإنتاج المسرحي العالمي بين الكوميديا والانفعالات العاطفية، حيث قدَّم الممثلون أداءً متميزاً بث الحياة في شخصيات القصة وطباعها، لاسيما طيبة نفس وأخلاق سندريلا وتكبّر وقسوة أختيها غير الشقيقتين، ولقي أداء الممثلين استحسان الجمهور الذي تجلى بالضحك والهتاف والتصفيق، وبشكل خاص خلال مشهد الحفل في قاعة القصر. وتفاعل الأطفال مع اللحظات السحرية خلال العرض، فيما استمتع الكبار باللحظات المرحة والعبارات الفكاهية لنص المسرحية، وأعرب الجمهور عن سعادتهم بقدرة العرض الأدائي على تقديم القصة المألوفة بطريقة إبداعية جديدة وجاذبيته العالمية.

وبعد النجاح اللافت الذي حققه عرض «سندريلا»، تنتظر الجمهور مجموعة من العروض المسرحية الكلاسيكية التي تناسب جميع أفراد العائلة في «مسرح القصباء» بالشارقة، وهي «جزيرة الكنز» و«بينوكيو» و«حول العالم في 80 يوماً» و«سنو وايت والأقزام السبعة».