الامارات | «وارنر» تعوّل على «سوبرمان» الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت استوديوهات «وارنر» الأميركية أول من أمس لقطات من فيلم «سوبرمان» الجديد المنتظر، وأخرى لفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، خلال ملتقى سينماكون السنوي في لاس فيغاس. واستعانت «وارنر» التي عانت نكسات مكلفة بينها النتيجة ما دون التوقعات التي حققها فيلم «جوكر: فولي آ دو» بنجوم بينهم ليوناردو دي كابريو، للترويج لأحدث إنتاجاتها ذات الميزانيات الضخمة أمام أصحاب دور السينما. وتعوّل الشركة بشكل خاص على النسخة الجديدة من فيلم «سوبرمان»، المقرر بدء عرضها خلال يوليو المقبل في الولايات المتحدة، من أجل إعادة إطلاق مجموعته من أفلام الأبطال الخارقين، والتي تتراجع أمام أبطال «مارفل» الخارقين من منافستها «ديزني».

ووعد المخرج جيمس غان بمنظور جديد على الشخصية «التي ينظر إليها كثيرون على أنها غير مواكبة للعصر».

وسيؤدي الممثل الأميركي ديفيد كورنسويت دور سوبرمان في الفيلم الجديد. وظهر أحد العناصر الأساسية في الفيلم وهو كلب البطل الخارق «كريبتو» في مشاهد كثيرة عُرضت خلال الملتقى. وقال جيمس غان «إن هذا الفيلم يحتفي باللطف والحب الإنساني».