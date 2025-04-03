الامارات | إعادة بناء وجه إنسان عاش قبل 16 ألف عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن علماء منطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم في جنوب الصين من إعادة بناء مظهر إنسان ما قبل التاريخ، عاش قبل 16 ألف عام، باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

وقال الباحث شيه قوانغماو، من معهد قوانغشي لحماية الآثار الثقافية، إنه عثر على جمجمة هذا الإنسان خلال عمليات الحفر في كهف ياهواي في قرية بولان بمحافظة لونغان أعوام 2015 - 2018، مشيراً إلى أن هذا الكهف يعد موقع الدفن الثاني من العصر الحجري القديم الذي يكتشف في الصين.

وأكمل فريق مشترك من العلماء من قوانغشي وبكين ولندن ومراكز علمية أخرى إعادة بناء الجمجمة في عام 2023، تحت إشراف شيه قوانغماو باستخدام أساليب الكمبيوتر والنمذجة ثلاثية الأبعاد.