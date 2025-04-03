الامارات | مهرجان أبوظبي 2025.. طبول «ضيف الشرف» تصدح قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدورة الـ22 من مهرجان أبوظبي، فعاليات وأنشطة فنية يسلّط العديد منها الضوء على تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات واليابان «ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان».

ويتضمن برنامج المهرجان تشكيلة استثنائية من العروض الموسيقية العالمية التي تجمع أساطير الإيقاع، وعازفي البيانو، وحفلات الأوركسترا المرموقة، وعروض باليه باهرة بمشاركة نجوم عالميين، وتقام في جامعة نيويورك أبوظبي.

وعلى مدار الثامن والتاسع من أبريل الجاري، تقدّم فرقة «كودو» اليابانية الشهيرة أداء على مسرح مهرجان أبوظبي، في عرض عالمي حصري ينظم لأول مرة في العالم العربي، حيث يلتقي الإبداع المعاصر بالتقاليد العريقة في تجربة فنية، بعد تقديم الفرقة أكثر من 7000 عرض في 50 دولة.

وفي 11 الجاري، تنظم أمسية موسيقية لعازف البيانو يونتشان ليم، وهو من أبرز المواهب الصاعدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

وفي 14 الجاري تقدم كونيكو كاتو، إحدى أبرز عازفات الإيقاع على الساحة العالمية، عرضاً في أبوظبي تستعرض خلاله براعتها في العزف على آلات الكيبورد والإيقاع بأسلوب يمزج بين الدقة الفنية والتعبير الموسيقي العميق.

كما يقدّم كاتيا ومارييل لابيك، أحد أبرز ثنائيات البيانو في العالم، في 16 الجاري عرضاً موسيقياً في المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي.

أما في 18 أبريل، فتقدم الأوركسترا السيمفونية للجامعة الوطنية الكورية للفنون عرضها الأول في العالم العربي، ضمن مهرجان أبوظبي 2025، بقيادة البروفيسور تشونغ تشي يونغ، أحد أبرز قادة الأوركسترا في كوريا. وللمرة الأولى في العالم العربي، يُقدّم عازف الكمان أوغستين هادليتش، الحائز جائزة غرامي، في 21 الجاري، حفلاً موسيقياً في القاعة الزرقاء بجامعة نيويورك أبوظبي، فيما تقام في 22 الجاري، على المسرح الأحمر في مركز الفنون بالجامعة، أمسية باليه النجوم بمشاركة نخبة من مؤدي الباليه العالميين.

وفي 26 أبريل، وخلال عرض خاص بعنوان «لقاء الفنانين المتألقين»، يعود يامن سعدي، قائد الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا، إلى مسرح المهرجان برفقة عازفة الكمان سارة فيرانديز وعازفي التشيلو كيان سلطاني وبابلو فيرانديز، ليقدّموا أمسية موسيقية.

وتختتم في 29 الجاري، فعاليات المهرجان بحفل تكريم خاص يحتفي بإرث الأسطورة الموسيقية الراحل كوينسي جونز، يحييه عازف البوق رايلي مولهركار، برفقة فرقته الرباعية النحاسية «ذا ويسترليز».

العالم في مدينة

ينظم مهرجان أبوظبي 2025، في دورته الـ22 تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، وتقدم هذه الدورة مزيجاً يجمع بين الإبداع الفني والتنوع الثقافي، إلى جانب الاحتفاء باليابان «ضيف شرف المهرجان».