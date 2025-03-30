لايف ستايل

الامارات | معزوفات وألعاب نارية خلال العيد بالفجيرة

0 نشر
الفجيرة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | معزوفات وألعاب نارية خلال العيد بالفجيرة 1/2
  • الامارات | معزوفات وألعاب نارية خلال العيد بالفجيرة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفات وألعاب نارية خلال العيد بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد إمارة الفجيرة العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في إجازة عيد الفطر وذلك في مختلف الوجهات السياحية والتجارية، بهدف إيجاد بيئة استثنائية لأفراد العائلة وزوار الإمارة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية على شاطئ المظلات في أول أيام العيد والذي يحظى بإقبال كبير خلال الإجازات وأيام الأسبوع، لما يتمتع به من مرافق متطورة وحديثة وساحات خضراء ومطاعم وأماكن للجلوس أمام البحر، كما ستتضمن الفعاليات في شاطئ المظلات عروضاً للفرقة الاستعراضية «أرض كنعان» ومعزوفات للعود وآلة القانون.

وستنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عرضاً مسرحياً بعنوان «الكرة بملعبكم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements