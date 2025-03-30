الامارات | برنامج حافل بالفعاليات وكرم الضيافة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن أبوظبي على مدار أيام عيد الفطر المبارك برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والتجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية في مختلف مناطق الإمارة.

وتتاح الفرصة للزوار للاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والعروض التفاعلية والفعاليات الشيقة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي. ويحظى زوار حصن الظفرة بفرصة التعرف عن قرب إلى جوانب أصيلة من الثقافة الإماراتية في سوق العيد الذي يُقام يومياً، ويقدم منتجات مصنوعة يدوياً من إبداع الحرفيين المحليين، بما في ذلك الفخار والمنسوجات والمجوهرات.

كما يحتضن موقع الحصن فعالية «فوالة العيد» التي تُعد تقليداً تراثياً من الذاكرة الشعبية الإماراتية، إذ ترمز إلى حسن الضيافة والكرم، ويُمكن للزوار تذوق المأكولات التقليدية الخفيفة، والاستمتاع بعروض العيالة، واكتشاف قيم الضيافة الأصيلة في المجلس الإماراتي التقليدي.

وتستضيف معالم ومواقع منطقة العين الثقافية، مثل قلعة الجاهلي وواحة العين، خلال أول يومين من العيد، فعالية «شفايا العيد» التي تحتفي بكرم الضيافة الإماراتية من خلال توزيع هدايا وحلوى العيد على الزوار.

وسيستمتع زوار أبرز المواقع الثقافية في منطقة العين بالأجواء الاحتفالية في عيد الفطر، في واحة العين، وبيت محمد بن خليفة، وقصر المويجعي.