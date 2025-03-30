الامارات | قاضٍ: لا يحق لترامب إنهاء عمل «صوت أميركا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس دونالد ترامب، بوقف محاولاتها مؤقتاً لإغلاق إذاعة صوت أميركا، ما يمنع الحكومة من فصل 1300 من الصحافيين والموظفين في الوكالة الإخبارية، الذين وضعوا فجأة في إجازة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ج. بول أوتكين، في رأي أصدره أول من أمس، إنه لا يحق لإدارة ترامب إنهاء عمل إذاعة صوت أميركا والبرامج الإذاعية ذات الصلة، التي وافق عليها ومولها الكونغرس. وكتب القاضي أن إلغاء تمويل هذه البرامج يتطلب موافقة الكونغرس.

ولم يلزم أوتكين إذاعة صوت أميركا باستئناف البث، لكن قراره أوضح أنه ينبغي عدم فصل الموظفين حتى تُحدِّد إجراءات قضائية أخرى، ما إذا كان الإغلاق «تعسفياً ومتسرعاً» وينتهك القانون الاتحادي.

وقال محامي المدعين، آندرو سيلي: «هذا انتصار حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول للدستور، وتوبيخ لاذع لإدارة أظهرت تجاهلاً تاماً للمبادئ التي تمثل ديمقراطيتنا».

وأظهرت وثائق قدمها المدعون للمحكمة أن الوكالة أبلغت النقابات بأنها على وشك تسريح 623 موظفاً في إذاعة صوت أميركا، وهو رقم «يمنع تماماً» أي محاولة لاستئناف البث بالمستوى الذي تصوره الكونغرس.

وتأسست صوت أميركا لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية، ونمت لتصبح هيئة إعلامية دولية، تبث برامجها بأكثر من 40 لغة.