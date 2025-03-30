الامارات | رجال المدفع.. أول المهنئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين جبال حتا وطبيعتها الخلّابة، رجال مدفع الإفطار من شرطة دبي على أهبة الاستعداد.. حرّاس التقليد التراثي الأصيل المرتبط بشهر رمضان الكريم، من يبشّرون بقدومه، ويستقبلون هلاله بطلقة فرح مدوّية، ومن يعلنون مع غروب كل شمس انتهاء يوم الصيام، وكذلك من يهنئون بقدوم العيد، وأن الوقت قد حان لوداع الشهر الفضيل، واستقبال مناسبة جديدة سعيدة على أهل إمارات الخير والمحبة والتسامح والتعايش بين الجميع، والتي تحتضن بين جنباتها أكثر من 200 جنسية يعيشون في أجواء فريدة من التآلف والانسجام.