الامارات | 5 نصائح لتناول حلويات العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرتبط العيد بالحلويات بأنواعها وأصنافها المتعددة، التي تعد جزءاً أساسياً من الضيافة في هذا اليوم، إذ تكثر الزيارات العائلية واللقاءات، وعلى الرغم من احتواء معظم أصناف الحلويات على المكسرات التي تعد مفيدة، إلا أنها تحتوي أيضاً على نسب عالية من الدهون والسكريات، لهذا لابد من الاعتدال في تناولها، وقدمت أخصائية التغذية والصحة من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، خمسة إرشادات لتناول الحلويات في يوم العيد، سواء لجهة الكميات التي يجب الالتزام بها، أو حتى البدائل الصحية لتخفيف السعرات الحرارية.

1- الاعتدال في الكمية

يمكن تناول حلويات العيد، لكن الاعتدال هو سر الصحة، فمن الممكن تناول معمول العيد والحلويات العربية، بشرط أن تكون الحصة معتدلة، كتناول قطعة أو قطعتين من المعمول، أو بالقدر نفسه من الحلويات العربية أو الحلويات التقليدية لأي بلد، ومن الأفضل الاكتفاء بتناول الحلويات مرة واحدة في اليوم، وعدم وضع السكر داخل القهوة أو الشاي، والاكتفاء بمذاق الحلى الموجود في الحلويات.

2- بدائل من الفاكهة

يمكن عدم الالتزام بالحلويات كصنف وحيد للضيافة، إذ يمكن مع التحضير لضيافة العيد اللجوء إلى الفاكهة كخيار إضافي، فهي من الخيارات الصحية التي تخفف من تناول الحلويات المصنعة، ويمكن تحضير سلطة الفاكهة لتشجيع الأطفال على تناولها أيضاً، مع إمكانية إضافة قطع من الشوكولاتة الداكنة على الطبق، فهكذا تصبح خياراً مثالياً وصحياً يمكن أن يعتاد عليه الأطفال ويتناولوه بدلاً من الحلويات الغنية بالسكر والدهون.

3- مُحليات اصطناعية

تنتشر في الأسواق أصناف حلويات، كمعمول العيد وكعك العيد التي يتم إعدادها من دون السكر المضاف، وقد يتناولها البعض بكثرة ظناً أنها صحية. يجب الانتباه إلى الكمية التي يتم تناولها من هذه الأصناف، وكذلك إلى طبيعة المادة المحلية المستخدمة، فنبتة الستيفيا تعد مادة محلية طبيعية، بينما هناك أنواع من الحلويات يتم استخدام المُحليات الاصطناعية فيها بديلاً للسكر، كما يجب الالتفات إلى أن هذه الأصناف غير خالية من الدهون، وسعراتها الحرارية تكون مرتفعة.

4- تناول الوجبات الرئيسة

يُفضّل تناول الوجبات الرئيسة، بدءاً من وجبة الفطور في صباح يوم العيد، ووصولاً إلى الغداء والعشاء، ومن دون حذف أي وجبة من وجبات يوم العيد، لتجنب مضاعفة كمية الحلويات التي يمكن تناولها. ويمكن أن تكون وجبات الطعام بسيطة، لتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات، إضافة إلى تناول الوجبات الخفيفة الصحية، كالفاكهة الطبيعية، التي تشكل الخيار الأمثل للتخفيف من السكريات والسعرات في يوم العيد.

5- المهلبية

إلى جانب حلويات العيد المتعارف عليها، كالمعمول وكعك العيد، يمكن إضافة بعض الأطباق الصحية التي يمكن إعدادها في المنزل من مكونات خفيفة السعرات الحرارية، ويعد طبق المهلبية من أطباق الحلويات السهلة الإعداد، والغني بالكالسيوم والبروتين، لأن الحليب هو مكونه الأساسي، ويمكن أن يصبح خياراً مثالياً عند تحضيره بتخفيف كمية السكر، أو حتى الاستعاضة عن السكر بمحليات طبيعية.