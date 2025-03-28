الامارات | المعلنون يعودون إلى «إكس» خوفاً من إيلون ماسك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منصة «إكس»، التي توقفت شركات كثيرة عن استخدامها بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، في أواخر عام 2022، عودة للمعلنين، ترجع جزئياً إلى «الخوف» من انتقام رجل الأعمال الثري والمقرّب جداً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتتوقع شركة «اي ماركتر» أن تزيد الإيرادات المتأتية من الإعلانات في «إكس»، للمرة الأولى منذ 2021، بنسبة 17.5% في الولايات المتحدة، و16.5% في مختلف أنحاء العالم.

ونقل بيان للشركة عن المحللة، جاسمن إنبرغ، قولها إن «جزءاً من هذا النمو يغذيه الخوف».

وأشارت إلى أنّ عدداً كبيراً من المعلنين يعتبرون أنّ الإنفاق على «إكس» كلفة تشغيلية، من أجل التخفيف من المخاطر المحتملة للتداعيات القانونية أو المالية، إذا لم يشتروا مساحة إعلانية عبر الشبكة الاجتماعية.

ومنذ أن استحوذ ماسك على المنصة، سمح بالمنشورات التي تنطوي على كراهية، أو تتضمّن معلومات مضللة، تحت راية حرية التعبير، ما تسبب في إبعاد بعض الشركات التي شعرت بالقلق إزاء السياق الذي تظهر فيه منشوراتها.

وقالت إنبرغ «من السابق لأوانه الحديث عن انتعاش»، مشيرة إلى أن «النشاط الإعلاني لـ(إكس) يظل أقلّ أهمية في عام 2025 عمّا كان عليه سنة 2019»، مضيفة «الخوف ليس دافعاً دائماً، والوضع لايزال غير مستقر، إذ إن استياء بعض المستخدمين من ماسك يتزايد».

وأشارت إلى أنّ «إكس» نجحت في جذب «قاعدة جديدة من المعلنين، بينهم شركات صغيرة ومتوسطة حجم، كانت المنصة تعاني معها في السابق».