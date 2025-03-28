الامارات | «خيوط العزم» في معرض شرطة دبي.. العلاقة بين الأمن والفن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها في تعزيز الهوية الأمنية بأسلوب إبداعي، حيث أطلقت أخيراً معرض «رنين المدفع»، وهو تجربة فنية وتوثيقية فريدة تحت إشراف استوديو الصنّاع، تدمج بين التاريخ والتراث والأمن في عرض بصري مبتكر.

ويستمر المعرض في ساحة الوصل - إكسبو دبي، خلال الفترة من الأول إلى 29 مارس الجاري، حيث سيتم عرض طلقات مدفع رمضان التاريخية داخل صناديق أكريليك، تحرسها شخصيات «العسس» لإبراز دور الأمن في توثيق التراث الإماراتي.

ويشمل المعرض لوحة تفاعلية بعنوان «خيوط العزم»، تتيح للزوار المشاركة في نسج خيوط متداخلة، ترمز إلى مسيرة القادة في بناء الأمن والريادة، ليكتمل العمل الفني مع نهاية شهر رمضان.

وأكدت شرطة دبي أن هذا المعرض يأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز العلاقة بين الأمن والفن، وتقديم تجارب مبتكرة توثق التراث الشرطي في الإمارات بأسلوب معاصر.

وقالت مديرة استوديو الصنّاع، موزة سعيد السبوسي، إن «استوديو الصنّاع من مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي لتحويل الحياة الشرطية إلى أعمال فنية»، وهو المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.