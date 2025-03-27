سلسلة صانسيلك الرمضانية مع رنا.. احتفاء بالشعر والثقافة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - في رمضان ، أطلقت صانسيلك ارابيا سلسلة تيك توك مشوّقة بعنوان "كل شيء تحت السيطرة!"، من بطولة المؤثرة السعودية الحائزة على جوائز، رنا الخضري. اشتهرت رنا بمقاطعها الكوميدية مع الأصدقاء والعائلة، حيث تقدم لمساتها الفكاهية الفريدة ومنظورها المحلي الأصيل، مما يمنح المشاهدين لمحة ممتعة عن أجواء البيت السعودي.وتنضم إليها لما نجار، صانعة المحتوى السعودية المعروفة بمحتواها الترفيهي الجذاب، لتضيف مزيدًا من السحر والمرح إلى السلسلة. تتكون السلسلة من ثماني حلقات تنبض بروح رمضان، حيث تجمع بين اللحظات الطريفة والقريبة من القلب، مع لمسات جمالية مميزة، مع تسليط الضوء على كريمات صانسيلك الجديدة التي تترك على الشعر وتقنية Virtual Styler المبتكرة.



لمسة مرحة على تقاليد رمضان

مستوحاة من الثقافة السعودية المحلية، تقدم السلسلة مشاهد كوميدية عائلية خفيفة تعكس تجارب رمضانية حقيقية. من تحضيرات السحور في اللحظات الأخيرة إلى استقبال الضيوف غير المتوقعين، تلتقط الحلقات هذه اللحظات بروح فكاهية، مما يجعلها ممتعة ومشوقة للمشاهدين.



تسريحات رمضان - على طريقة صانسيلك

إحدى اللمسات الفريدة في السلسلة هي الطريقة الإبداعية التي تدمج بها صانسيلك تسريحات شعر جديدة داخل المشاهد. في كل حلقة، يتم تقديم تسريحة مختلفة مثالية لأجواء الموسم، مع إبراز سهولة التسريح باستخدام كريمات صانسيلك التي تُترك على الشعر. سواء كانت تسريحة انسيابية، كثيفه، أو بـ كيرلزمحددة، يمكن للمشاهدين استلهام إطلالات رنا العصرية والتعرف على أحدث ابتكارات صانسيلك.

إليكم نظرة على ثلاث تسريحات شعر تم ابتكارها باستخدام كريمات صانسيلك التي تُترك على الشعر. يعكس كل مظهر مدى تنوع هذه الكريمات، حيث تعزز مختلف القوامات والتسريحات بكل سهولة.



إطلالة ناعمة وانسيابيه