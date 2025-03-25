الامارات | فرصة أخيرة للمشاركة في «ليالي الفن» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ليالي الفن» التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي، أن هناك فرصة أخيرة أمام المبدعين للمشاركة وعرض أعمالهم، خلال الفعالية التي تعزز المشهد الثقافي في المدينة، إذ يغلق باب المشاركة غداً.

وباعتبارها حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات الفنية والثقافية في دبي، تحتفي «ليالي الفن» بالطابع الإبداعي للمدينة، من خلال عرض أعمال فنية متنوعة، وباستخدام وسائط متعددة. ويعكس الحدث روح التنوع الذي تتميز به دبي عبر استضافة فنانين معروفين وناشئين من مختلف أنحاء العالم.

وللمشاركة في الحدث، يجب على الفنانين تقديم لمحة تعريفية تتضمن أفضل أعمالهم، مرفقة بصور عالية الجودة، ووصف موجز لكل عمل، وتشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة مثل الفنون البصرية، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والجداريات، والوسائط المختلطة، كما يرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين.

وتُنظم الفعالية في نسختها الـ19، من 10 إلى 13 أبريل المقبل، مستعرضة إبداعات ومواهب نخبة من الفنانين المحليين والدوليين.

وستراجع لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي المشاركات بدقة، واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال «ليالي الفن».

ودعا المركز المبدعين إلى اغتنام الفرصة الأخيرة للمشاركة في الحدث الفني الذي سيستمر أربعة أيام.