الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «سنو وايت»

تصدّر فيلم ديزني الجديد «سنو وايت» شباك التذاكر في أميركا الشمالية بإيرادات تُقدّر بـ43 مليون دولار، خلال الأسبوع الأخير، لكنه يواجه صعوبات تعقّد مهمة تعويض تكاليف إنتاجه الضخمة، فضلاً عن آراء بعض النقاد السلبية، وواجهت النسخة الجديدة لهذه القصة الشهيرة سلسلة من المشكلات، من جائحة «كوفيد» إلى انتقادات عدة. 43 مليون دولار.

2 «بلاك باغ»

تقدّم فيلم الإثارة والتجسس «بلاك باغ» من إنتاج شركة «فوكس فيتشرز»، وبطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف الأسبوع الماضي ليحتل المركز الثاني، محققاً 4.4 ملايين دولار، وفق أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. 4.4 ملايين دولار.

٣ «كابتن أميركا»

في المركز الثالث، بتقدُّم مركز واحد عن نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيلم «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد» من إنتاج مارفل وديزني، محققاً إيرادات بلغت 4.1 ملايين دولار. ويشارك في بطولة أحدث أفلام عالم مارفل السينمائي أنتوني ماكي وهاريسون فورد. 4.1 ملايين دولار.

4 «ميكي 17»

تراجع فيلم الكوميديا السوداء «ميكي 17» للمخرج الحائز جائزة الأوسكار، بونغ جون هو، إلى المركز الرابع، محققاً 3.9 ملايين دولار.

ويلعب روبرت باتينسون دور البطولة في الفيلم، الذي يدور حول حياة وموت رجل متطوع في مهام فضائية محفوفة بالمخاطر. 3.9 ملايين دولار.

5 «نوفوكايين»

شهد فيلم «نوفوكايين»، وهو فيلم حركة كوميدي من إنتاج باراماونت، وتصدر إيرادات نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً حاداً في مبيعات التذاكر بأميركا الشمالية، إذ لم يحقق سوى 3.8 ملايين دولار. 3.8 ملايين دولار.