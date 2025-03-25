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الامارات | «غسّالة المستقبل».. اليابان تغسل جسم الإنسان وعقله أيضاً

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أوساكا (اليابان) - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | «غسّالة المستقبل».. اليابان تغسل جسم الإنسان وعقله أيضاً 1/2
  • الامارات | «غسّالة المستقبل».. اليابان تغسل جسم الإنسان وعقله أيضاً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت، أول من أمس، فعالية لعرض «جناح أوساكا للرعاية الصحية»، الذي ستديره محافظة ومدينة أوساكا في معرض إكسبو العالمي 2025، الذي يبدأ الشهر المقبل، وكشف عن نسخة متطورة من «الغسالة البشرية» التي أثارت الانتباه في إكسبو أوساكا قبل 55 عاماً، وستعرض تقنيات متعلقة بالحياة والصحة، ما يتيح للزوار تجربة المستقبل.

وتصدرت الغسالة البشرية، قبل 55 عاماً، عناوين الصحف إذ كانت تغسل وتجفف جسم المستخدم تلقائياً داخل كبسولة.

أما النسخة المتطورة التي كشف عنها، أول من أمس، فمصممة ليس لغسل جسم الإنسان فحسب، بل عقله أيضاً، من خلال عرض فيديو وموسيقى تتناسب مع الحالة النفسية والجسدية، استناداً إلى جهاز استشعار يكتشف معدل ضربات قلب المستخدم.

وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الذي خاض التجربة، مبتسماً: «أحسست بشعور جيد، وتمكنت من الاسترخاء».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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