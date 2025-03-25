الامارات | «حكايا الصباح» تقرّب الناشئة من عالم الكتب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة المباركة في أبوظبي مبادرة «حكايا الصباح»، ضمن برنامجها الرائد «المباركة لطلاقة القراءة» الهادف إلى تنمية مهارات القراءة باللغة العربية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال أساليب تفاعلية تُقرّبهم من عالم الكتب، وتجعل القراءة تجربة محببة ومشوقة، وذلك بالتزامن مع فعاليات «شهر القراءة».

وتأتي المبادرة استجابة لتوجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في ترسيخ حضور اللغة العربية في حياة الأجيال الناشئة، وسعياً لربط الأطفال بالقراءة عبر بوابة الخيال والمتعة، ولإبعادهم عن التصورات التقليدية التي قد تجعلهم ينفرون من الكتب.

ونظمت الفعاليات في مركز نبض الفلاح المجتمعي في أبوظبي على مدى يومين خلال أسبوعين، إذ شارك عدد من أطفال المنطقة في جلسات سرد قصصي تفاعلية، تنوعت بين الاستماع والمشاركة والأنشطة الإبداعية، وسط أجواء تعزز حب اللغة العربية، وتغرس عادات القراءة للمتعة.

وأكدت مؤسسة المباركة، أن هذه المبادرة تنسجم مع رسالتها الرامية إلى تنمية شخصية النشء، وتزويده بالثقة والقدرة على التواصل الفعّال بلغته الأم.

وتميّزت المبادرة بتقديم محتوى قرائي متنوع، ينقل الأطفال بين ثلاثة عوالم قصصية رئيسة، وهي: فضاء المعرفة، حيث تُعرض كتب علمية مشوقة تثري الأطفال بمعلومات حديثة بأسلوب مبسّط وممتع،، وأعماق الغابة، الذي يتناول قصصاً رمزية من عالم الحيوان، تحمل بين سطورها القيم والعبر، إضافة إلى عالم الأساطير الذي يقدم للأطفال حكايات خيالية مستوحاة من مختلف الثقافات لتوسيع مداركهم وتحفيز خيالهم الإبداعي.

وأوضحت المؤسسة أن «حكايا الصباح» ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل تجربة تربوية متكاملة تُقدَّم من خلالها اللغة العربية بصورة جذابة على أنها وسيلة للمتعة والاكتشاف، لا مجرد مادة دراسية تقليدية.

تجربة متكاملة تُقدَّم من خلالها اللغة العربية بصورة جذابة على أنها وسيلة للمتعة والاكتشاف.