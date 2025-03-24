الامارات | يمني يقتل شقيقين قبيل موعد الإفطار بسبب لعبة "PUBG"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم رجل خمسيني على قتل شقيقين قبيل موعد الإفطار في رمضان بسبب خلاف نشب بينهما وبين نجله حول لعبة "PUBG"، في اليمن.

وذكر موقع "المشهد اليمني" أن ماجد (17 عاما) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا السماح لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.

وأضاف أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة.

ووفق روايات شهود العيان والمواطنين في القرية، فإن الحادثة وقعت قبل آذان المغرب.