الامارات | مصر: قتيل بسبب خلاف على علبة سجائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب خلاف على ثمن علبة سجائر في محطة للحافلات بمحافظة دمياط شمالي مصر، في نشوب مشاجرة انتهت بجريمة قتل مروعة.

وكان طرفا المشاجرة الدامية، بائع سجائر وسائق ميكروباص، وحاول الثاني شراء علبة سجائر لكنهما اختلفا على سعرها الذي لا يتجاوز 5 جنيهات، لكن الخلاف تحول سريعا إلى مشاجرة دامية وجريمة مأساوية، حين استل أحد الطرفين سلاحا أبيض كبيرا وسدد طعنة للآخر، امتدت من أسفل البطن حتى الصدر ليسقط الضحية غارقا في دمائه وسط ذهول المتواجدين في المحطة.

ونُقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه وخضع لجراحة عاجلة بغرفة العمليات لكنه لم يلبث أن توفي، بينما ألقت شرطة دمياط القبض على المتهم وتم التحفظ عليه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.