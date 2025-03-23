الامارات | إيلون ماسك يلعب بالشوكة والسكين مستمتعاً .. خلال عشاء مع ترامب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار وزير الكفاءة الحكومي إيلون ماسك، الجدل باللعب بالملعقة والشوكة خلال عشاء أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

ووصف تصرف "إيلون" بالمستغرب، خلال عشاء لكبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس الأمريكي، في نادي الغولف الخاص بترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

وبدا "إيلون" مستمتعاً عند محاولة موازنة ملعقة وشوكة ورفعها بإصبع يده الصغير، وكان منشغلا للغاية بهذا التصرف وبدا كما لو أنه فخور "بإنجازه".