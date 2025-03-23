الامارات | لص سيء الحظ في الأردن.. لم يجد في خزنة البلدية سوى 5 دنانير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول لص اقتحام مبنى بلدية صغيرة شمال الأردن، بحثاً عن المال الذي يدخل في ايرادات البلدية يومياً من معاملات وتراخيص، لكن حظه السيء لم يقده سوى للعثور على خمسة دنانير أردنية لا غير، أي ما يساوي 7 دولارات فقط !

فقد اقتحم لص مجهول مبنى بلدية المغير في محافظة إربد (شمال)، وقام بخلع الخزنة واقتحام عدد من المكاتب والغرف قبل أن يستولي على مبلغ 5 دنانير، هي كل ما وجده، ويلوذ بالفرار.

وبحسب الناطق باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، فإن البلدية لا تحتفظ بأي مبالغ مالية داخل الخزنة إذ يتم ترحيل جميع المبالغ المحصلة يوميا إلى البنوك ما حال دون وقوع خسائر مالية كبيرة جراء الحادث.

وأضاف التل، أن القضية باتت الآن بيد الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها وجمع الأدلة من موقع الحادث تمهيدا للكشف عن هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.